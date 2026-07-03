Lucas Cano dejó Colón y fue presentado oficialmente en All Boys

Tras rescindir en Colón, Lucas Cano fue anunciado por All Boys con un contrato hasta diciembre de 2027. En Santa Fe no cumplió las expectativas

Lucas Cano ya tiene nuevo destino. Luego de rescindir su contrato con Colón , el delantero fue presentado este viernes como nuevo refuerzo de All Boys , que lo oficializó en sus redes sociales y confirmó su llegada con un vínculo extendido hasta diciembre de 2027.

• LEER MÁS: Las piezas claves de Colón que jugarán un partido límite contra Deportivo Madryn

El atacante llega al conjunto de Floresta tras un paso discreto por el Sabalero, donde nunca logró afianzarse ni alcanzar el rendimiento esperado cuando arribó como una apuesta ofensiva para reforzar el plantel.

¡#AllBoys tiene un nuevo jugador!



Lucas Cano firmó contrato hasta Diciembre/2027 y es la nueva incorporación del Plantel.



El delantero de 31 años, llega en condición de Jugador Libre, desde Colón de Santa Fe.



¡Bienvenido a Floresta, Lucas!



#ElRoccaParaAllBoys… pic.twitter.com/3geN4Vh4n3 — Club Atlético All Boys (@caallboys) July 3, 2026

Los números de Cano en su paso por Colón

En su estadía en Santa Fe, Cano disputó 13 partidos oficiales (459 minutos), en los que aportó una asistencia, aunque no pudo convertir, uno de los principales objetivos para su posición.

• LEER MÁS: Los 11 de Medrán en Colón para visitar a Deportivo Madryn con cambios y otro esquema

Su salida se dio de común acuerdo mediante la rescisión de contrato, cerrando así una etapa breve y sin impacto en Colón, donde no consiguió continuidad ni el nivel necesario para ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico.

• LEER MÁS: Colón tendría un principio de acuerdo para sumar al delantero Leandro Garate

All Boys, en cambio, apuesta a relanzar la carrera del delantero, que buscará reencontrarse con su mejor versión en la Primera Nacional y tener el protagonismo que no pudo lograr en Santa Fe.