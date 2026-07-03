La dirigencia de Unión le abonó el aguinaldo a los empleados y apagó otro foco de tensión

Tras el comunicado de los empleados, la dirigencia de Unión depositó el dinero del aguinaldo y resolvió otro reclamo en medio de un escenario complejo

La semana comenzó con un nuevo frente de conflicto en Unión , pero terminó con un escenario mucho más tranquilo. Después del reclamo expresado por los empleados , la dirigencia abonó el aguinaldo y consiguió desactivar una situación que había generado malestar puertas adentro.

En las últimas horas, el dinero fue acreditado en las cuentas del personal, atendiendo uno de los pedidos que habían sido planteados mediante un comunicado. Si bien todavía restan algunos casos particulares por resolver en determinadas áreas, desde la institución trabajan para normalizar esas situaciones en el corto plazo.

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La demora en el pago volvió a dejar al descubierto el delicado presente financiero que atraviesa el Tatengue. En el club reconocen que existe un importante volumen de dinero por cobrar, aunque al mismo tiempo las obligaciones económicas también son elevadas, lo que provoca un desfasaje que complica el cumplimiento de todos los compromisos en tiempo y forma.

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Unión apagó otro foco de conflicto interno

Pese a ese contexto, la dirigencia logró cerrar otro capítulo que generaba preocupación. El pago del aguinaldo era una prioridad para evitar que el conflicto escalara y, finalmente, la respuesta llegó antes del cierre de la semana. De esta manera, Unión comienza a bajar la temperatura de varios reclamos que aparecieron en los últimos días. Con algunos ya resueltos y otros encaminados, el desafío de la conducción pasa ahora por estabilizar las cuentas y recuperar la tranquilidad en un momento donde, además de la cuestión institucional, el club también afronta decisiones importantes en el plano deportivo.