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Las estadísticas de Messi en partidos de eliminación directa en Mundiales

La Selección Argentina se enfrentará, a partir de las 19, con Cabo Verde, en el que será el partido 13 de Lionel Messi en un duelo de eliminación en Mundiales

3 de julio 2026 · 14:55hs
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Las estadísticas de Messi en partidos de eliminación directa en Mundiales

La Selección Argentina se enfrentará este viernes, a partir de las 19, con Cabo Verde, en el que será el decimotercer partido de Lionel Messi en un encuentro de eliminación directa en Mundiales.

La primera aparición de Messi en un partido de eliminación directa se dio en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, en el sufrido triunfo 2-1 ante México que se definió en el tiempo extra gracias a la inolvidable volea de Maxi Rodríguez.

• LEER MÁS: Scaloni cumple 100 partidos como DT de la Selección Argentina ante Cabo Verde

Ya en los cuartos de final, contra Alemania, la "Pulga" no sumó minutos, una decisión que generó varias críticas hacia el director técnico José Pékerman y la Selección cayó por penales.

En Sudáfrica 2010 se repitieron los rivales. En los octavos de final la Argentina goleó 3-1 a México con un doblete de Carlos Tevez y otro tanto de Gonzalo Higuaín, mientras que en los cuartos de final fueron goleados 4-0 por Alemania. En el encuentro ante México, Messi dio una asistencia a Tevez para abrir el marcador.

Cuatro años después, en Brasil 2014, Messi tuvo un rol fundamental en los octavos de final ante Suiza, ya que asistió a Ángel Di María en el agónico gol a Suiza para el triunfo 1-0.

En las siguientes instancias no pudo brillar ante Bélgica, Países Bajos y Alemania, y no anotó ni contribuyó con alguna asistencia.

En Rusia 2018, la Selección argentina protagonizó una desastrosa actuación y quedó eliminada en octavos de final ante Francia por 4-3, en un encuentro con un resultado muy mentiroso ya que los europeos pasaron por arriba a los entonces dirigidos por Jorge Sampaoli.

En dicho encuentro, Messi asistió a Gabriel Mercado (en realidad le pegó al arco y el lateral derecho desvió la trayectoria de la pelota) y le tiró un centro perfecto a Sergio "Kun" Agüero para que en los últimos minutos.

Finalmente, en Qatar 2022 el mejor jugador de la historia tuvo una actuación inolvidable y fue clave en todos los encuentros de eliminación directa.

Le hizo un gol a Australia en octavos de final, otro a Países Bajos en cuartos de final y a Croacia en semis, mientras que en la final brilló con un doblete contra Francia.

Como si esto fuera poco, el crack rosarino le dio una asistencia increíble a Nahuel Molina para abrir el marcador ante Países Bajos, mientras que en las semis sacó a bailar a Josko Gvardiol para que Julián Álvarez anotara el 3-0 definitivo frente a Croacia.

Todos los partidos de eliminación directa de Messi en Mundiales

Alemania 2006:

Argentina 2 - 1 México

Sudáfrica 2010:

Argentina 3 - 1 México (asistencia a Carlos Tevez)

Argentina 0 - 4 Alemania

Brasil 2014:

Argentina 1 - 0 Suiza (asistencia a Ángel Di María)

Argentina 1 - 0 Bélgica

Argentina 0(4) - (2)0 Países Bajos

Argentina 0 - 1 Alemania

Rusia 2018:

Argentina 3 - 4 Francia (asistencias a Gabriel Mercado y a Sergio Agüero)

Qatar 2022:

Argentina 2 - 1 Australia (gol)

Argentina 2(4) - (3)2 Países Bajos (gol y asistencia a Nahuel Molina)

Argentina 3 - 0 Croacia (gol y asistencia a Julián Álvarez)

Argentina 3(4) - (2)3Francia (doblete)

Total: cinco goles y seis asistencias en 12 partidos

Messi mundiales Selección Argentina
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