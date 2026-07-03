Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón gana tiempo y tendrá finalmente hasta el 16 de julio para incorporar

La AFA oficializó una nueva prórroga para el libro de pases de la Primera Nacional, que finalizará el jueves 16 de julio a las 18. Gran noticia para Colón

3 de julio 2026 · 15:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón gana tiempo y tendrá finalmente hasta el 16 de julio para incorporar

Prensa Colón

Cuando parecía que el reloj empezaba a jugar en contra, Colón recibió una noticia que cambia el panorama en el mercado de pases. La AFA confirmó una nueva extensión del período de incorporaciones en la Primera Nacional hasta el jueves 16 de julio, a las 18, para completar sus planteles.

• LEER MÁS: Las piezas claves de Colón que jugarán un partido límite contra Deportivo Madryn

La decisión llegó luego del pedido realizado por las instituciones de la categoría, que consideraban insuficiente la primera prórroga otorgada. Sobre todo por el margen que hay con el mercado de la Liga Profesional y las especulaciones que genera. De esta manera, las dirigencias dispondrán de varios días más para avanzar en negociaciones que, en muchos casos, vienen mostrando una gran complejidad.

Buena noticia para Colón: se extiende otra semana el mercado

En ese grupo aparece Colón. Hasta el momento solo sumó un jugador (Franco García) de los que pretende el cuerpo técnico y continúa trabajando para reforzar sectores prioritarios. La búsqueda sigue enfocada en un volante creativo y la llegada de un centrodelantero, aunque no se descarta sumar dos futbolistas para esa posición.

Las negociaciones no resultaron sencillas. Entre diferencias económicas, respuestas que se hicieron esperar y operaciones que no terminaron de prosperar, la dirigencia aún no pudo darle a Ezequiel Medrán todas las herramientas que solicitó para afrontar la segunda parte del campeonato.

• LEER MÁS: Los 11 de Medrán en Colón para visitar a Deportivo Madryn con cambios y otro esquema

Por eso, la decisión de la AFA representa un alivio. Más allá de que el tiempo adicional no garantiza incorporaciones, sí amplía el margen de maniobra para insistir por los nombres apuntados o explorar nuevas alternativas en un mercado que sigue muy dinámico.

Con el equipo enfocado en la competencia y la dirigencia trabajando contrarreloj, Colón tendrá ahora algunos días más para intentar completar un plantel que necesita variantes si pretende sostener su protagonismo en la pelea por el ascenso. El desafío será aprovechar esa oportunidad y transformar la prórroga en soluciones concretas.

Colón AFA Primera Nacional
Noticias relacionadas
los 11 de medran en colon para visitar a deportivo madryn con cambios y otro esquema

Los 11 de Medrán en Colón para visitar a Deportivo Madryn con cambios y otro esquema

sanjustino gano en el otrino y quedo a un paso del bicampeonato en el apertura

Sanjustino ganó en el Otrino y quedó a un paso del bicampeonato en el Apertura

colon busca un 9, pero no considera a jorge sanguina y lo vuelve a prestar

Colón busca un 9, pero no considera a Jorge Sanguina y lo vuelve a prestar

tras un pobre paso por colon, facundo castro fue presentado en nueva chicago

Tras un pobre paso por Colón, Facundo Castro fue presentado en Nueva Chicago

Lo último

Volvieron a bloquear sitios que transmitian partidos del Mundial ilegalmente

Volvieron a bloquear sitios que transmitian partidos del Mundial ilegalmente

Quién es el uruguayo que está en los planes de Madelón en Unión

Quién es el uruguayo que está en los planes de Madelón en Unión

San Lorenzo presentó a Pipo Gorosito como DT: No te sorprenda volverme a ver

San Lorenzo presentó a Pipo Gorosito como DT: "No te sorprenda volverme a ver"

Último Momento
Volvieron a bloquear sitios que transmitian partidos del Mundial ilegalmente

Volvieron a bloquear sitios que transmitian partidos del Mundial ilegalmente

Quién es el uruguayo que está en los planes de Madelón en Unión

Quién es el uruguayo que está en los planes de Madelón en Unión

San Lorenzo presentó a Pipo Gorosito como DT: No te sorprenda volverme a ver

San Lorenzo presentó a Pipo Gorosito como DT: "No te sorprenda volverme a ver"

Colón gana tiempo y tendrá finalmente hasta el 16 de julio para incorporar

Colón gana tiempo y tendrá finalmente hasta el 16 de julio para incorporar

Las estadísticas de Messi en partidos de eliminación directa en Mundiales

Las estadísticas de Messi en partidos de eliminación directa en Mundiales

Ovación
Colón gana tiempo y tendrá finalmente hasta el 16 de julio para incorporar

Colón gana tiempo y tendrá finalmente hasta el 16 de julio para incorporar

Unión armó otro amistoso de pretemporada contra Ben Hur

Unión armó otro amistoso de pretemporada contra Ben Hur

Lucas Cano dejó Colón y fue presentado oficialmente en All Boys

Lucas Cano dejó Colón y fue presentado oficialmente en All Boys

La dirigencia de Unión le abonó el aguinaldo a los empleados y apagó otro foco de tensión

La dirigencia de Unión le abonó el aguinaldo a los empleados y apagó otro foco de tensión

Argentina juega por los 16avos ante el sorprendente Cabo Verde

Argentina juega por los 16avos ante el sorprendente Cabo Verde

Policiales
Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa