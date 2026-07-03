Colón gana tiempo y tendrá finalmente hasta el 16 de julio para incorporar

La AFA oficializó una nueva prórroga para el libro de pases de la Primera Nacional, que finalizará el jueves 16 de julio a las 18. Gran noticia para Colón

Cuando parecía que el reloj empezaba a jugar en contra, Colón recibió una noticia que cambia el panorama en el mercado de pases . La AFA confirmó una nueva extensión del período de incorporaciones en la Primera Nacional hasta el jueves 16 de julio, a las 18 , para completar sus planteles.

La decisión llegó luego del pedido realizado por las instituciones de la categoría, que consideraban insuficiente la primera prórroga otorgada. Sobre todo por el margen que hay con el mercado de la Liga Profesional y las especulaciones que genera. De esta manera, las dirigencias dispondrán de varios días más para avanzar en negociaciones que, en muchos casos, vienen mostrando una gran complejidad.

Buena noticia para Colón: se extiende otra semana el mercado

En ese grupo aparece Colón. Hasta el momento solo sumó un jugador (Franco García) de los que pretende el cuerpo técnico y continúa trabajando para reforzar sectores prioritarios. La búsqueda sigue enfocada en un volante creativo y la llegada de un centrodelantero, aunque no se descarta sumar dos futbolistas para esa posición.

Las negociaciones no resultaron sencillas. Entre diferencias económicas, respuestas que se hicieron esperar y operaciones que no terminaron de prosperar, la dirigencia aún no pudo darle a Ezequiel Medrán todas las herramientas que solicitó para afrontar la segunda parte del campeonato.

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Por eso, la decisión de la AFA representa un alivio. Más allá de que el tiempo adicional no garantiza incorporaciones, sí amplía el margen de maniobra para insistir por los nombres apuntados o explorar nuevas alternativas en un mercado que sigue muy dinámico.

Con el equipo enfocado en la competencia y la dirigencia trabajando contrarreloj, Colón tendrá ahora algunos días más para intentar completar un plantel que necesita variantes si pretende sostener su protagonismo en la pelea por el ascenso. El desafío será aprovechar esa oportunidad y transformar la prórroga en soluciones concretas.