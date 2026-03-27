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En un deslucido amistoso, Argentina superó a Mauritania 2-1

El rendimiento de la Selección Argentina fue irregular, pero aún así le alcanzó para ganarle 2-1 a Mauritania. Los goles los anotaron Enzo Fernández y Nico Paz

27 de marzo 2026 · 22:51hs
Argentina venció 2-1 a Mauritania.

Argentina venció 2-1 a Mauritania.

La Selección Argentina venció 2-1 a Mauritania en la Bombonera en la primera prueba de esta fecha FIFA. Enzo Fernández y Nico Paz anotaron los goles de la Albiceleste en el primer tiempo, mientras que Lionel Messi fue suplente y jugó todo el complemento.

Argentina fue de mayor a menor

Lionel Scaloni utilizó los ocho cambios permitidos para darles rodaje a diferentes futbolistas, entre ellos Gabriel Rojas, Agustín Giay, Franco Mastantuono y José López. A partir de eso, el combinado nacional se replegó más en la cancha ante un rival que tuvo más oportunidades, pero pecó de ineficaz. Sobre el final, logró el descuento a través del zaguero central Jordan Lefort.

El campeón del mundo volverá a jugar este martes desde las 20:15, nuevamente en la Bombonera ante Zambia, en el último amistoso de esta ventana de partidos. Y será la última prueba, antes de tener que entregar la lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026. Si bien Scaloni tendrá otros dos amistosos, esos juegos de preparación serán justo en la previa de la Copa del Mundo y con el plantel ya cerrado de cara al debut en el certamen más importante de selecciones.

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Argentina Mauritania FIFA
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