Colapinto largará desde el puesto 17 en el GP de Monza de F1

El argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó fuera en la Q1 de la clasificación y largará 11° en el Gran Premio de Monza de F1 beneficiado de una penalización

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y largará 17 en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 ( F1 ) , gracias a una sanción que lo ayudó a subir un puesto. El pilarense registró una vuelta rápida de 1'19"992/1000, terminando incluso por encima de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, pero no le alcanzó, ya que quedó a 155/1000 de la clasificación a Q2.

El argentino venía de protagonizar un muy buen 14° puesto en la práctica libre 3 que lo ilusionaba con la posibilidad de hacer una buena qualy, pero le faltó mejorar un poco su desempeño en el sector 2 del Autódromo Nacional de Monza.

De todos modos, una circunstancia le permitió avanzar un puesto en la grilla: el piloto de RB, Isack Hadjar —que venía de conseguir su primer podio y había clasificado 16°— deberá partir desde el pit lane tras reemplazar la unidad de potencia de su monoplaza.

Por su parte, el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, también saldrá desde el pit lane, ya que Alpine rompió el parque cerrado para modificar el auto. Por otra parte, la pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien hizo una impresionante vuelta de 1:18,792. Esto le permitió dejar en la segunda y tercera posición a los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Un poco más atrás, la cuarta posición, quedó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La carrera del GP de Italia será este domingo, a las 10

Así largarán en el GP de Italia

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- George Russell (Mercedes)

6- Kimi Antonelli (Mercedes)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Fernando Alonso (Aston Martin)

9- Yuki Tsunoda (Red Bull)

10- Lewis Hamilton (Ferrari)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Nico Hulkenberg (Sauber)

13- Carlos Sainz Jr. (Williams)

14- Alexander Albon (Williams)

15- Esteban Ocon (Esteban Ocon)

16- Lance Stroll (Aston Martin)

17- Franco Colapinto (Alpine)

18- Liam Lawson (Racing Bulls)

19- Pierre Gasly (Alpine) - Pit Lane

20- Isack Hadjar (Racing Bulls) - Pit Lane