Uno Santa Fe | Ovación | F1

Colapinto largará desde el puesto 17 en el GP de Monza de F1

El argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó fuera en la Q1 de la clasificación y largará 11° en el Gran Premio de Monza de F1 beneficiado de una penalización

6 de septiembre 2025 · 11:54hs
Colapinto largará desde el puesto 17 en el GP de Monza de F1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y largará 17 en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 (F1), gracias a una sanción que lo ayudó a subir un puesto. El pilarense registró una vuelta rápida de 1'19"992/1000, terminando incluso por encima de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, pero no le alcanzó, ya que quedó a 155/1000 de la clasificación a Q2.

El argentino venía de protagonizar un muy buen 14° puesto en la práctica libre 3 que lo ilusionaba con la posibilidad de hacer una buena qualy, pero le faltó mejorar un poco su desempeño en el sector 2 del Autódromo Nacional de Monza.

De todos modos, una circunstancia le permitió avanzar un puesto en la grilla: el piloto de RB, Isack Hadjar —que venía de conseguir su primer podio y había clasificado 16°— deberá partir desde el pit lane tras reemplazar la unidad de potencia de su monoplaza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1964333736482209910&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, también saldrá desde el pit lane, ya que Alpine rompió el parque cerrado para modificar el auto. Por otra parte, la pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien hizo una impresionante vuelta de 1:18,792. Esto le permitió dejar en la segunda y tercera posición a los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Un poco más atrás, la cuarta posición, quedó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La carrera del GP de Italia será este domingo, a las 10

Así largarán en el GP de Italia

Así largarán en el GP de Italia

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- George Russell (Mercedes)

6- Kimi Antonelli (Mercedes)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Fernando Alonso (Aston Martin)

9- Yuki Tsunoda (Red Bull)

10- Lewis Hamilton (Ferrari)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Nico Hulkenberg (Sauber)

13- Carlos Sainz Jr. (Williams)

14- Alexander Albon (Williams)

15- Esteban Ocon (Esteban Ocon)

16- Lance Stroll (Aston Martin)

17- Franco Colapinto (Alpine)

18- Liam Lawson (Racing Bulls)

19- Pierre Gasly (Alpine) - Pit Lane

20- Isack Hadjar (Racing Bulls) - Pit Lane

F1 Franco Colapinto Monza
Noticias relacionadas
atlanta mostro caracter, vencio a güemes y es puntero en la zona a

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

velez vencio a central cordoba en rosario y se quedo con la supercopa argentina

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

todo lo que dejo la fecha 5 del clausura de futsal

Todo lo que dejó la fecha 5 del Clausura de futsal

zeballos y granollers se quedaron con el titulo en el us open

Zeballos y Granollers se quedaron con el título en el US Open

Lo último

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Último Momento
Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Tragedia en Autovía 19 a la altura de Colonia San José: accidente fatal entre una camioneta y un camión

Tragedia en Autovía 19 a la altura de Colonia San José: accidente fatal entre una camioneta y un camión

Ovación
Unión sigue de cerca el interés de Universidad Católica por Junior Marabel

Unión sigue de cerca el interés de Universidad Católica por Junior Marabel

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional