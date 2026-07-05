Jürgen Klopp será el nuevo entrenador de la Selección de Alemania

Jürgen Klopp, exentrenador de Liverpool de Inglaterra, volverá a trabajar tras dos años sabáticos y será el DT de la Selección de Alemania.

El destacado entrenador alemán Jürgen Klopp tendrá su primer experiencia con una Selección al aceptar la propuesta presentada por el representativo de Alemania.

Aún restan acordar detalles y cortar su vínculo con Red Bull, entidad a la que se había asociado a principios del año pasado como director global de fútbol, para poder firmar su contrato.

El DT de 59 años fue el elegido por la federación alemana luego de tres fracasos consecutivos en las Copas del Mundo, al ser eliminada en las fases de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022, además de no poder superar los dieciseisavos de final en el Mundial 2026, instancia en la que cayó con Paraguay.

En una negociación que duró pocos días, Jürgen Klopp aceptó convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Alemania, en uno de los regresos más esperados del fútbol mundial.

Alemania, con la reacción de Jürgen Klopp tras su participación en el Mundial

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) se movió rápido para conseguir un nuevo entrenador tras una estrepitosa eliminación ante la Selección paraguaya en la primera ronda eliminatoria de la Copa del Mundo, que catapultó del puesto al entrenador Julian Nagelsmann.

Luego de ser ubicado como el objetivo prioritario para sentarse en el banco de suplentes durante los primeros días de la semana, Klopp se mostró abierto a negociar y, en solo cuatro días, su llegada ya está acordada de palabra, a falta de terminar de acordar algunas cuestiones burocráticas.

Su llegada al elenco alemán se da tras la salida de Nagelsmann, que fue acordada recientemente. A pesar de que el DT no quería salir del puesto, la entidad madre del fútbol alemán tomó la decisión de despedirlo, aunque tenía contrato hasta 2028, por lo que deberá pagar 6,6 millones de euros a modo de indemnización, tanto para él como para sus colaboradores.

Consolidado como uno de los entrenadores más destacados de los últimos años, la carrera de Klopp comenzó en el año 2001, cuando se hizo cargo del Mainz alemán, que luchaba entre los últimos puestos de la segunda categoría.

Luego de dos buenas temporadas, que concluyó en el cuarto lugar, el entrenador consiguió el ascenso en la campaña 2003/04 y pudo mantener al equipo en Primera durante tres años, hasta volver a descender en la temporada 2006/07. Luego de otro año más en segunda, el DT dio el salto a un grande del fútbol europeo al firmar en el Borussia Dortmund.

De la mano de Klopp, el Dortmund no bajó del sexto puesto en sus primeras seis temporadas como entrenador principal, incluso con un bicampeonato en las temporadas 2010/11 y 2011/12, con el que consiguió el primer título de liga del club en nueve años. Además, fue campeón de una copa alemana y dos supercopas.

En 2015 se dio su llegada al Liverpool, club en el que marcó una era. Con referentes que se mantuvieron durante gran parte de su paso, el entrenador alemán pudo alzar la Premier League 2019/20, fue subcampeón de la misma en dos oportunidades y fue campeón de la UEFA Champions League en 2019, tras una final en la que derrotaron al Tottenham.

También fue campeón de la Supercopa Europea y el posterior Mundial de Clubes, hasta marcharse del club en 2024, con 491 partidos dirigidos y un 68% de efectividad.

El entrenador había anunciado entonces su retiro de la dirección técnica, e incluso había aceptado un cargo de gestión en el grupo Red Bull, al ser contratado como director global de fútbol, pero el llamado de su Selección pudo más, por lo que Jürgen Klopp dirigirá por primera vez desde mayo de 2024 y se pondrá al mando del representativo cuatro veces campeón del mundo.