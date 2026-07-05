Domingo sangriento en barrio San Lorenzo: discutió con un familiar y lo mataron de un escopetazo

El fatal episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en calle Entre Ríos al 4.600. La víctima, de 32 años, recibió una descarga de perdigones a corta distancia. Fue trasladada de urgencia en un patrullero, pero falleció en el quirófano del Hospital Cullen. El asesino está prófugo.

El extremo suroeste de la ciudad de Santa Fe, más precisamente barrio San Lorenzo , se convirtió en el escenario de un violento y trágico homicidio que tiene como trasfondo una feroz disputa entre integrantes de una misma familia.

Durante la madrugada de este domingo, un hombre de 32 años fue atacado a corta distancia con un arma de fuego cargada con cartuchos de perdigones , perdiendo la vida horas más tarde mientras era intervenido quirúrgicamente en el efector público de referencia del área metropolitana.

El suceso criminal se desencadenó minutos después de las 5 de la madrugada, sobre la calle Entre Ríos al 4.600, en el tramo comprendido entre el pasaje Aguado y la calle Europa, en el corazón de barrio San Lorenzo. Una sucesión de detonaciones rompió la calma de la madrugada, lo que motivó a los frentistas a comunicarse de inmediato con la central de emergencias 911 para denunciar el violento altercado callejero.

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Oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Unidad Regional I arribaron con presteza a la cuadrícula. Al constatar que la víctima se desangraba sobre el suelo y ante la demora de las ambulancias por la peligrosidad de la zona, los uniformados cargaron al herido en la caja de un patrullero y lo trasladaron de urgencia, con sirenas y balizas encendidas, hacia el hospital general de agudos.

Una discusión que terminó en ejecución

La investigación inicial, coordinada en el territorio por los pesquisas de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), permitió reconstruir los instantes previos a la agresión. De acuerdo con los testimonios recabados entre los vecinos de la cuadra, la víctima, identificada formalmente como P. D. C. (32 años), mantuvo un violento cruce verbal con un familiar directo.

El altercado subió rápidamente de tono hasta transformarse en un griterío incontrolable. En medio de la disputa, el pariente de la víctima extrajo un arma de fuego —presumiblemente una escopeta recortada— y, a muy corta distancia, le efectuó un disparo certero en la zona del torso antes de escapar corriendo del lugar aprovechando la escasez de iluminación artificial.

El principal sospechoso del asesinato se encuentra plenamente identificado por las fuerzas de seguridad y cuenta con un pedido de captura activo. Desde las primeras horas del domingo, efectivos policiales despliegan rastrillajes en los pasillos de barrio San Lorenzo, Chalet y El Arenal, aunque hasta el momento continúa prófugo.

Agonía y muerte en el Hospital Cullen

Al ingresar al nosocomio de la avenida Freyre, P. D. C. fue recibido por los médicos emergentólogos en la shock room destinada a pacientes en estado crítico. Los profesionales constataron que el paciente presentaba múltiples impactos de perdigones de plomo concentrados en la zona toracoabdominal anterior, cuadro que comprometía órganos vitales.

Debido al cuadro de extrema gravedad y el shock hipovolémico que presentaba, los profesionales procedieron a su intubación para brindarle asistencia respiratoria mecánica, le administraron transfusiones de sangre y lo derivaron de urgencia al quirófano central. A pesar del esfuerzo de los cirujanos de turno, el hombre de 32 años falleció en plena operación de urgencia como consecuencia de los severos daños arteriales internos.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del ataque criminal y los procedimientos policiales que le siguieron a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe PSF, y éstas hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal Carlos Lacuadra fue quien ordenó que el cadáver sea removido y trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia, que se identifiquen testigos en la zona del barrio San Lorenzo donde se produjo el ataque criminal, que se constate la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector y que sean realizados los peritajes criminalísticos de rigor. Este último trabajo fue realizado por los agentes especialistas del área Científica de la PDI.