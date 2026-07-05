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Fuego, humo y droga: apagaron un incendio en el norte de la ciudad y descubrieron un vivero de marihuana

Ocurrió este sábado después del mediodía en una vivienda de calle Almonacid al 5.400, en barrio Liceo Norte. Tras controlar el foco ígneo, los Bomberos Zapadores detectaron una plantación de cannabis en el interior del inmueble. El morador, un hombre de 31 años, quedó detenido.

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de julio 2026 · 16:08hs
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Fuego

Fuego, humo y droga: apagaron un incendio en el norte de la ciudad y descubrieron un vivero de marihuana

Un rutinario operativo de emergencia por un incendio doméstico derivó este sábado en un importante procedimiento contra el amparo de drogas en el norte de la ciudad de Santa Fe.

Al extinguir las llamas en una propiedad horizontal, el personal del cuerpo de Bomberos Zapadores se topó de forma inesperada con una plantación de cannabis cultivada en las habitaciones del inmueble, lo que transformó el siniestro en una causa penal con un hombre arrestado.

El suceso se desencadenó minutos después de las 13:30, sobre la calle Almonacid al 5.400, de barrio Liceo Norte. Vecinos de la cuadra advirtieron una densa columna de humo negro que salía de la vivienda y se comunicaron de urgencia con la Central de Emergencias 911. En primera instancia arribaron oficiales de Orden Público de la Unidad Regional I, quienes cercaron la zona y solicitaron el apoyo especializado de las dotaciones de bomberos para combatir el fuego.

LEER MÁS: Cómo descubrieron el gran vivero de marihuana que estaba detrás del hospital Cullen

Una inspección de rutina que expuso el cultivo ilegal

Una vez que los Bomberos Zapadores lograron sofocar las llamas y ventilar los ambientes, iniciaron las pericias de rigor para determinar el origen del foco ígneo. Fue en ese momento cuando los uniformados descubrieron el entramado botánico ilegal:

Infraestructura de cultivo: en el interior de la casa funcionaba un sistema acondicionado para el desarrollo de una cantidad no especificada de plantas de cannabis.

Aprehensión inmediata: ante el hallazgo flagrante, los agentes policiales procedieron a la detención del principal morador del lugar, identificado como N. R., de 31 años.

Peritajes técnicos: se dio intervención inmediata a los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) para profundizar las diligencias y asegurar el secuestro formal de las especies vegetales.

El caso reactivó las alarmas sobre el funcionamiento de viveros indoor en barrios residenciales de la capital provincial, estructuras que muchas veces operan con conexiones eléctricas clandestinas o precarias, lo que eleva de manera crítica el riesgo de cortocircuitos e incendios.

Definición de fueros: ¿Microtráfico provincial o Justicia Federal?

La Jefatura de la Unidad Regional I (La Capital) notificó formalmente sobre lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Sin embargo, el destino procesal del detenido y de las actuaciones técnicas quedó bajo un compás de espera institucional debido a la delimitación de competencias judiciales.

Los peritos del Área Científica de la PDI avanzan en el conteo, pesaje y deshoje del material estupefaciente incautado. El volumen total del cargamento y las características del equipamiento lumínico y de ventilación hallados serán las variables clave para definir qué órbita judicial absorbe el expediente.

Mientras el detenido permanece alojado en dependencias policiales imputado provisoriamente por infracción a las leyes de estupefacientes, los peritos de Bomberos completan el informe técnico para establecer fehacientemente qué elemento originó las llamas que terminaron delatando el discreto búnker verde del norte santafesino.

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