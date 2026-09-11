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Colapinto arrancó el GP de España con un discreto 13° puesto en la práctica

Colapinto finalizó 13° en la primera práctica del Gran Premio de España, a 856 milésimas del líder George Russell, tras su noveno puesto en Italia.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 09:54hs
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Colapinto arrancó el GP de España con un discreto 13° puesto en la práctica

Franco Colapinto tuvo un comienzo discreto en el Gran Premio de España de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine terminó decimocuarto en la primera práctica libre disputada en el circuito español. Su mejor registro fue de 1:35.933, quedando a 1s856 del británico George Russell, quien dominó la sesión con Mercedes y marcó la referencia inicial.

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Colapinto busca mejorar su rendimiento

El argentino comenzó su actividad en España después de haber protagonizado una remontada en el Gran Premio de Italia, donde consiguió finalizar en la novena posición pese a haber sufrido un despiste durante los primeros momentos de la carrera.

En esta oportunidad, Colapinto quedó lejos de los puestos de referencia durante la primera sesión y deberá aprovechar las siguientes prácticas para encontrar un mejor ritmo con su Alpine.

Russell marcó el ritmo en la primera práctica

George Russell fue el piloto más rápido de la sesión y estableció el tiempo de referencia. El británico encabezó la clasificación y terminó por delante de sus principales rivales, mientras que Colapinto quedó ubicado en el decimocuarto lugar.

El argentino tendrá nuevas oportunidades para mejorar sus registros durante el fin de semana y continuar adaptándose al circuito español, con el objetivo de avanzar posiciones antes de la clasificación y la carrera.

Colapinto práctica
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