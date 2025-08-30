Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Tras terminar último en la práctica libre, el argentino Franco Colapinto no pudo pasar a la segunda sesión de clasificación de la F1 en Países Bajos

30 de agosto 2025 · 11:13hs
El argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó eliminado de la primera clasificación del GP de Países Bajos de Fórmula 1 (F1) y largará desde el puesto 16 de la carrera principal del domingo.

Colapinto, el oriundo de Pilar, tras sus irregulares presentaciones en las prácticas libres, no pudo mejorar en esta clasificación y terminó en el puesto 18, por encima del alemán Nicolas Hulkenberg de Kick, el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman, ambos de Haas, y el británico Lance Stroll de Aston Martin que abandonó antes del final.

El piloto de 22 años cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda lo superó y relegó al pilarense al decimosexto lugar.

Este viernes el jefe de Alpine, Flavio Briatore, criticó a Colapinto. “Tal vez no era el momento adecuado para tener a Franco (Colapinto) en la F1 y quizás necesite un año más para ser parte. Se me escapó algo en la gestión con él y no sé qué pasará en el futuro”, dijo.

Sin embargo, James Wolves, quien le dio la posibilidad al pilarense de iniciarse en la Fórmula 1 lo defendió: "Cuando la presión no está, podés sacar mucho más del piloto, porque no se preocupa de un rendimiento inmediato que tenga impacto. Un buen ejemplo fue la primera vez que puse a Franco en Silverstone (FP2 de 2024). Él pensaba que era su única oportunidad de estar allí y mi mensaje antes fue: 'No tiene nada que ver con los tiempos por vuelta, se trata de que te relajes y disfrutes del momento porque quizá no vuelva a repetirse'. Y dio una actuación sobresaliente".

Lo que viene para Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de Fórmula 1

Domingo 31 de Agosto

9.55: Carrera // Fox Sports y Plan Premium Disney+

