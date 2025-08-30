Grupo Nation presenta una experiencia única para el lanzamiento de los nuevos Peugeot 3008 y 5008. En los concesionarios de Santa Fe y Paraná, los visitantes podrán disfrutar de ambientes relax con coffee corners y bocados sutiles, pensados para sumergirse en el universo de diseño, innovación y performance de la marca. Será del 1 al 6 de septiembre próximo
Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 Y 5008
En los concesionarios de Santa Fe y Paraná, los visitantes podrán disfrutar de ambientes relax con coffee corners y bocados sutiles. Será entre el 1 y el 6 de septiembre próximo
30 de agosto 2025 · 20:03hs
- Livings exclusivos con café de autor y alimentos delicados, una propuesta sensorial diseñada para que los invitados vivan cada detalle de los nuevos modelos.
- Test drive del Peugeot 3008, para experimentar en primera persona su combinación de placer de conducción, tecnología y estilo.
- Agendá tu test drive aquí
- Presentación del Peugeot 5008, una SUV familiar y sofisticada que marca nuevos estándares en espacio, confort y tecnología.
Puntos destacados del Peugeot 3008 – Una SUV reinventada
- Construido sobre la plataforma STLA Medium, esta nueva generación redefine el segmento con mayor sofisticación y rendimiento.
- Incorpora el revolucionario Panoramic i-Cockpit® con una pantalla curva de 21 pulgadas, que ofrece una experiencia de manejo inmersiva y única.
- Diseño exterior moderno, elegante y aerodinámico, con la icónica firma lumínica Claw Effect” y un frontal fastback que destaca por su presencia.
Puntos destacados del Peugeot 5008 - El SUV familiar que redefine el espacio
- Interior generoso y versátil, con 7 plazas y un baúl de hasta 2.232 L, ideal para familias.
- Equipado con el mismo Panoramic i-Cockpit® de 21″, para una experiencia de conducción premium.
- Basado en la plataforma STLA Medium, con una distancia entre ejes de 2,90 m, garantizando amplitud y confort en cada rincón.
- Diseño exterior potente y refinado: línea aerodinámica, firma luminosa Pixel LED y parrilla integrada.
- Versión local para Argentina , GT con motor 1.6 THP Turbo de 180 CV y caja automática de 6 velocidades, equilibrando dinamismo y confort.
- Agendá tu test drive aquí
Concesionarios oficiales
- Santa Fe: Belgrano 2663. CP 3000. Tel: 0810 – 888 – 0065
- Paraná: Av. Almafuerte 617. CP 3100. Tel: 0343 – 4342030
No te quedes afuera: vení, conocé, probá y enamórate de la nueva generación de SUVs Peugeot.