Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 Y 5008

Grupo Nation presenta una experiencia única para el lanzamiento de los nuevos Peugeot 3008 y 5008. En los concesionarios de Santa Fe y Paraná, los visitantes podrán disfrutar de ambientes relax con coffee corners y bocados sutiles, pensados para sumergirse en el universo de diseño, innovación y performance de la marca. Será del 1 al 6 de septiembre próximo