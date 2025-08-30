Uno Santa Fe | Santa Fe | Nation

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 Y 5008

En los concesionarios de Santa Fe y Paraná, los visitantes podrán disfrutar de ambientes relax con coffee corners y bocados sutiles. Será entre el 1 y el 6 de septiembre próximo

30 de agosto 2025 · 20:03hs
Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 Y 5008

Grupo Nation presenta una experiencia única para el lanzamiento de los nuevos Peugeot 3008 y 5008. En los concesionarios de Santa Fe y Paraná, los visitantes podrán disfrutar de ambientes relax con coffee corners y bocados sutiles, pensados para sumergirse en el universo de diseño, innovación y performance de la marca. Será del 1 al 6 de septiembre próximo

  • Livings exclusivos con café de autor y alimentos delicados, una propuesta sensorial diseñada para que los invitados vivan cada detalle de los nuevos modelos.
  • Test drive del Peugeot 3008, para experimentar en primera persona su combinación de placer de conducción, tecnología y estilo.
  • Agendá tu test drive aquí
  • Presentación del Peugeot 5008, una SUV familiar y sofisticada que marca nuevos estándares en espacio, confort y tecnología.
Logo centro (12)

Puntos destacados del Peugeot 3008 – Una SUV reinventada

  • Construido sobre la plataforma STLA Medium, esta nueva generación redefine el segmento con mayor sofisticación y rendimiento.
  • Incorpora el revolucionario Panoramic i-Cockpit® con una pantalla curva de 21 pulgadas, que ofrece una experiencia de manejo inmersiva y única.
  • Diseño exterior moderno, elegante y aerodinámico, con la icónica firma lumínica Claw Effect” y un frontal fastback que destaca por su presencia.

Agendá tu test drive aquí

Logo centro (10)
Logo centro (11)

Puntos destacados del Peugeot 5008 - El SUV familiar que redefine el espacio

  • Interior generoso y versátil, con 7 plazas y un baúl de hasta 2.232 L, ideal para familias.
  • Equipado con el mismo Panoramic i-Cockpit® de 21″, para una experiencia de conducción premium.
  • Basado en la plataforma STLA Medium, con una distancia entre ejes de 2,90 m, garantizando amplitud y confort en cada rincón.
  • Diseño exterior potente y refinado: línea aerodinámica, firma luminosa Pixel LED y parrilla integrada.
  • Versión local para Argentina , GT con motor 1.6 THP Turbo de 180 CV y caja automática de 6 velocidades, equilibrando dinamismo y confort.
  • Agendá tu test drive aquí
Peugeot 5008
Peugeot 5008

Concesionarios oficiales

  • Santa Fe: Belgrano 2663. CP 3000. Tel: 0810 – 888 – 0065
  • Paraná: Av. Almafuerte 617. CP 3100. Tel: 0343 – 4342030

No te quedes afuera: vení, conocé, probá y enamórate de la nueva generación de SUVs Peugeot.

Nation Peugeot lanzamiento
Noticias relacionadas
los vehiculos, terrenos y joyas incautados al delito que entran en la subasta en la estacion belgrano

Los vehículos, terrenos y joyas incautados al delito que entran en la subasta en la Estación Belgrano

Imagen ilustrativa

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

el aeropuerto de sauce viejo registro un aumento del 37% en flujo de pasajeros respecto a julio de 2024

El Aeropuerto de Sauce Viejo registró un aumento del 37% en flujo de pasajeros respecto a julio de 2024

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Fin de semana con pronóstico de tormenta de Santa Rosa en Santa Fe: rige un alerta amarillo para la ciudad

Lo último

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Están vigentes dos alertas por lluvias y tormentas fuertes que abarcan a la ciudad de Santa Fe

Están vigentes dos alertas por lluvias y tormentas fuertes que abarcan a la ciudad de Santa Fe

Agroexportadoras esperan definiciones de Nación para finalizar el Circunvalar y explotar el Belgrano Cargas

Agroexportadoras esperan definiciones de Nación para finalizar el Circunvalar y explotar el Belgrano Cargas

Último Momento
Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Están vigentes dos alertas por lluvias y tormentas fuertes que abarcan a la ciudad de Santa Fe

Están vigentes dos alertas por lluvias y tormentas fuertes que abarcan a la ciudad de Santa Fe

Agroexportadoras esperan definiciones de Nación para finalizar el Circunvalar y explotar el Belgrano Cargas

Agroexportadoras esperan definiciones de Nación para finalizar el Circunvalar y explotar el Belgrano Cargas

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 Y 5008

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 Y 5008

Independiente Rivadavia batió a Argentinos y sale de los últimos lugares

Independiente Rivadavia batió a Argentinos y sale de los últimos lugares

Ovación
Colón maneja el día y también la hora del duelo de la fecha 32 ante Morón

Colón maneja el día y también la hora del duelo de la fecha 32 ante Morón

Las chicas de Unión siguen imparables y ahora despacharon a Comunicaciones en Santa Fe

Las chicas de Unión siguen imparables y ahora despacharon a Comunicaciones en Santa Fe

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Independiente Rivadavia batió a Argentinos y sale de los últimos lugares

Independiente Rivadavia batió a Argentinos y sale de los últimos lugares

Central Córdoba pegó de entrada, derrotó a Estudiantes y es escolta

Central Córdoba pegó de entrada, derrotó a Estudiantes y es escolta

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná