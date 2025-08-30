Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los convocados de Unión para visitar a Racing por la fecha 7 del Clausura

Unión dio a conocer la lista de convocados para enfrentar este domingo a Racing por la 7ª fecha del Torneo Clausura

30 de agosto 2025 · 21:25hs
Los convocados de Unión para visitar a Racing por la fecha 7 del Clausura

Unión dio a conocer la lista de convocados para enfrentar este domingo a Racing, desde las 21.15, por la 7ª fecha del Torneo Clausura. No hubo sorpresas en la nómina, ya que el DT Leonardo Madelón decidió mantener a los mismos que viajaron días atrás a Mendoza para disputar el duelo ante River por la Copa Argentina.

El plantel llega golpeado tras la eliminación en los octavos de final, pero la mira está puesta en recuperarse rápidamente en el torneo donde debe suma para escaparle al descenso. La visita a Avellaneda será una prueba exigente, aunque el cuerpo técnico entiende que sumar puntos en condición de visitante puede ser un envión anímico importante antes del parate por la fecha FIFA.

De esta manera, Unión intentará mostrar carácter y reencontrarse con la confianza en una cancha difícil, buscando dar un paso firme en el Clausura y dejar atrás el mal trago de la copa.

Los convocados de Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1961945260344385743&partner=&hide_thread=false

Unión Racing Leonardo Madelón
