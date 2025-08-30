Uno Santa Fe | Unión | Unión

Las chicas de Unión siguen imparables y ahora despacharon a Comunicaciones en Santa Fe

Las chicas de Unión siguen firmes en su camino en la Primera B de AFA y en el 15 de Abril derrotaron 2-0 a Comunicaciones por la fecha 15 del Grupo A

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2025 · 14:08hs
Las chicas de Unión siguen imparables y ahora despacharon a Comunicaciones en Santa Fe

Prensa Unión

Las chicas de Unión siguen firmes en su camino en la Primera B de AFA. Este sábado, en el estadio 15 de Abril, derrotaron 2-0 a Comunicaciones por la fecha 15 del Grupo A y dieron otro paso gigante en la pelea por el ascenso.

Los goles fueron de Pilar Mateo y Aldana Villalba, quienes le dieron forma a un triunfo trabajado pero merecido. Con esta victoria, el Tatengue estira la diferencia en lo más alto de la tabla, donde ya acumula 42 puntos.

La campaña de Unión es verdaderamente notable: 14 triunfos en 15 partidos, con apenas una derrota, además de un registro contundente de 44 goles a favor y solo 13 en contra. Números que reflejan el gran presente del equipo y la solidez que muestra jornada tras jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1961820764484640935&partner=&hide_thread=false

Con este nuevo festejo en casa, las santafesinas se consolidan en la cima y alimentan la ilusión de llegar al objetivo máximo: el ascenso a la Primera División.

Así formó Unión

Naila Zaninetti; Caren López, Ionara Vilte, Victoria Muñoz, Alegra Risso, Mailen Herman, Emilse Albornos, Yamila Suárez, Camila Acevedo, Pila Mateo y Agustina Marani. DT: Paulo Poccia.

Unión Comunicaciones Primera B
Noticias relacionadas
agenda: union ya conoce el fixture de las fechas 8, 9 y 10 de clausura

Agendá: Unión ya conoce el fixture de las fechas 8, 9 y 10 de Clausura

el tributo de union a los hinchas que acompanaron en masa a mendoza

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

lo celebra union: vargas y chavez, otra vez convocados a la seleccion sub 20

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

palacios apuesta por este union: lo que hicimos en la cancha sera valorado

Palacios apuesta por este Unión: "Lo que hicimos en la cancha será valorado"

Lo último

San Lorenzo no pudo aprovechar el hombre de más y empató el clásico ante Huracán

San Lorenzo no pudo aprovechar el hombre de más y empató el clásico ante Huracán

El tipo de cambio actual no es libre, dijo Melconian sobre una posible suba del dólar después de las elecciones:

"El tipo de cambio actual no es libre", dijo Melconian sobre una posible suba del dólar después de las elecciones:

Una madre le pegó a una maestra en plena reunión de padres en la ciudad de Santa Fe

Una madre le pegó a una maestra en plena reunión de padres en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
San Lorenzo no pudo aprovechar el hombre de más y empató el clásico ante Huracán

San Lorenzo no pudo aprovechar el hombre de más y empató el clásico ante Huracán

El tipo de cambio actual no es libre, dijo Melconian sobre una posible suba del dólar después de las elecciones:

"El tipo de cambio actual no es libre", dijo Melconian sobre una posible suba del dólar después de las elecciones:

Una madre le pegó a una maestra en plena reunión de padres en la ciudad de Santa Fe

Una madre le pegó a una maestra en plena reunión de padres en la ciudad de Santa Fe

Rebeldes hutíes de Yemen anunciaron la muerte de su primer ministro tras un ataque de las fuerzas de Israel

Rebeldes hutíes de Yemen anunciaron la muerte de su primer ministro tras un ataque de las fuerzas de Israel

Sube: cómo actualizar la tarjeta en las TAS para conservar los beneficios en la ciudad y la provincia

Sube: cómo actualizar la tarjeta en las TAS para conservar los beneficios en la ciudad y la provincia

Ovación
Colón maneja el día y también la hora del duelo de la fecha 32 ante Morón

Colón maneja el día y también la hora del duelo de la fecha 32 ante Morón

Las chicas de Unión siguen imparables y ahora despacharon a Comunicaciones en Santa Fe

Las chicas de Unión siguen imparables y ahora despacharon a Comunicaciones en Santa Fe

San Lorenzo no pudo aprovechar el hombre de más y empató el clásico ante Huracán

San Lorenzo no pudo aprovechar el hombre de más y empató el clásico ante Huracán

Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná