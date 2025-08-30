Las chicas de Unión siguen imparables y ahora despacharon a Comunicaciones en Santa Fe

Las chicas de Unión siguen firmes en su camino en la Primera B de AFA y en el 15 de Abril derrotaron 2-0 a Comunicaciones por la fecha 15 del Grupo A

Las chicas de Unión siguen firmes en su camino en la Primera B de AFA . Este sábado, en el estadio 15 de Abril, derrotaron 2-0 a Comunicaciones por la fecha 15 del Grupo A y dieron otro paso gigante en la pelea por el ascenso.

Los goles fueron de Pilar Mateo y Aldana Villalba, quienes le dieron forma a un triunfo trabajado pero merecido. Con esta victoria, el Tatengue estira la diferencia en lo más alto de la tabla, donde ya acumula 42 puntos.

La campaña de Unión es verdaderamente notable: 14 triunfos en 15 partidos, con apenas una derrota, además de un registro contundente de 44 goles a favor y solo 13 en contra. Números que reflejan el gran presente del equipo y la solidez que muestra jornada tras jornada.

#Unión 2 - 0 #Comunicaciones

Con este nuevo festejo en casa, las santafesinas se consolidan en la cima y alimentan la ilusión de llegar al objetivo máximo: el ascenso a la Primera División.

Así formó Unión

Naila Zaninetti; Caren López, Ionara Vilte, Victoria Muñoz, Alegra Risso, Mailen Herman, Emilse Albornos, Yamila Suárez, Camila Acevedo, Pila Mateo y Agustina Marani. DT: Paulo Poccia.