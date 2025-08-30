Uno Santa Fe | Ovación | Sarmiento

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Al término del primer tiempo, Rosario Central igualaba 0 a 0 ante Sarmiento en Junín y Andrés Merlos decidió no jugar la segunda mitad por la lluvia

30 de agosto 2025 · 20:54hs
Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Rosario Central empataba 0 a 0 como visitante ante Sarmiento en Junín por la fecha 7 del torneo Clausura 2025 al término de la primera mitad. Pero por la abundante lluvia caída, el juez Andrés Merlos decidió suspender el partido. Ahora debe definir la AFA cuándo se juega.

Se suspendió Sarmiento-Rosario Central

“Desgraciadamente no vamos a poder continuar, pero estuvo toda la buena intención”, anunció el árbitro en la transmisión ni bien se dio por finalizado el cotejo. Lo cierto es que el campo de juego quedó sustancialmente afectado por la tormenta que azota la ciudad bonaerense y el complemento ni siquiera pudo comenzar por dichas razones ya mencionadas.

Luego, el colegiado amplió su discurso sobre la suspensión del partido y añadió: “Pedimos si podían sacar un poco de agua. El pronóstico no ayuda. Ya terminamos el primer tiempo en situaciones muy al límite. Me parece que el riesgo es muy alto para los jugadores, que son los principales del espectáculo. Se acumula y ya no hay partes para jugar libremente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1961928376643383453&partner=&hide_thread=false

Para culminar su relato, Merlos fue contundente de cara a las próximas horas y el día domingo, ante una eventual reprogramación. “Ni siquiera va a parar, eso me decían recién”, destacó en referencia a las enormes lluvias. Así las cosas, el conjunto de Junín y el que lidera Di María, aguardan por una nueva fecha para completar los 45 minutos restantes en este mismo estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1961934128246382715&partner=&hide_thread=false

Sarmiento Rosario Central lluvia
