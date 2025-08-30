Independiente Rivadavia batió a Argentinos y sale de los últimos lugares

Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

30 de agosto 2025 · 19:38hs
Independiente Rivadavia superó por 2 a 1 a Argentinos Juniors en Mendoza por la séptima fecha del Torneo Clausura y comienza a salir del fondo de su zona.

El partido comenzó con mucha intensidad y rápidamente llegaron las emociones, ya que a los 5 minutos, el delantero Fabrizio Sartori abrió el marcador para la Lepra tras aprovechar un rebote en el área chica.

Ante esto, Argentinos Juniors respondió de inmediato y a los 10 minutos el mediocampista Hernán López puso el empate con una definición precisa luego de un centro del mediocampista Matías Giménez.

Sin embargo, la ventaja para el local volvió a aparecer rápidamente, ya que el delantero Matías Fernández, en una contra, y tras asistencia del defensor Sheyko Studer, remató con firmeza para establecer el 2 a 1 definitivo a los 17 minutos.

En el complemento, la Lepra se quedó con diez jugadores luego de la expulsión del defensor Leonard Costa después de sumar su segunda tarjeta amarilla en el encuentro. Aún así, el Bicho no logró aprovechar la ventaja para igualar o dar vuelta el resultado.

Con esta victoria, Independiente Rivadavia suma ocho puntos y escaló al undécimo lugar, mientras que Argentinos Juniors no pudo encontrar la victoria que le permita escalar en el Grupo A, donde se encuentra en noveno puesto con ocho unidades.

Formaciones de Independiente Rivadavia y Argentinos

Independiente Rivadavia (2): Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Nicolás Retamar, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors (1): Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Érik Godoy, Francisco Álvarez, Matías Giménez; Alan Lescano, Nicolás Oroz, Sebastián Prieto; Hernán López, Juan José Cardozo y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Goles en el primer tiempo: 5m Fabrizio Sartori (IR), 10m Hernán López (AJ) y 17m Matías Fernández (IR).

Incidencias en el segundo tiempo: 18m Leonard Costa (IR).

Cambios en el segundo tiempo: 0m Mauricio Cardillo por Nicolás Retamar (IR); 22m Lautaro Giaccone por Nicolás Oroz (AJ); 23m Pedro Souto por Luciano Gómez (IR) y Alejo Osella por Fabrizio Sartori (IR); 29m Ezequiel Bonifacio por Matías Fernández (IR); 32m Joquin Gho por Leandro Lozano (AJ) e Ismael Sosa por Juan Cardozo (AJ); 41m Diego Porcel por Alan Lescano (AJ) y Emiliano Viveros por Sebastián Pietro (AJ); 43m Leonel Bucca por Maximiliano Amarfil (IR).

Estadio: Juan Bautista Gargantini.

Árbitro: Facundo Tello.

