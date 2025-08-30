Colón maneja el día y también la hora del duelo de la fecha 32 ante Morón

Uno Santa Fe | Colón | Colón

30 de agosto 2025
Colón ya sabe que ahora todo pasa por terminar con dignidad la Primera Nacional tras quedar en el olvido el objetivo de ascenso. Entonces, cada partido se toma como una final y ya maneja cuándo recibirá a Morón por la fecha 32 del Grupo B.

A la ahora de la confirmación, sería el domingo 21 de septiembre, desde las 17. Resta todavía conocerse sobre si será televisado o no, algo que se resolverá más cerca de la fecha. Lo mismo que el árbitro, ya que AFA recién lo revela en la semana previa.

El cruce no será uno más en el calendario. Dependiendo de los resultados de las jornadas previas, Colón podría llegar a ese partido con la permanencia en la categoría ya asegurada o, en el peor de los casos, con la obligación de sumar para evitar complicaciones en el tramo final del torneo. Esa incertidumbre le otorga al duelo ante el Gallo un condimento especial.

En un campeonato largo y desgastante, cada punto se volvió determinante para el conjunto rojinegro, que atraviesa una campaña irregular y busca cortar con una racha sin victorias que lo tiene a maltraer. El enfrentamiento ante Morón en Santa Fe se proyecta entonces como una oportunidad clave para reafirmar su lugar en la divisional y empezar a mirar el futuro con mayor tranquilidad.

De esta manera, el 21 de septiembre aparece marcado en rojo en la agenda sabalera: no solo será un nuevo compromiso de local, sino también una posible fecha bisagra en el camino final de Colón en la Primera Nacional.

