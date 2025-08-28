El cambio físico de Colapinto, a un año de su llegada a la Fórmula 1 El argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará el fin de semana el Gran Premio de Países Bajos y, a un año de su llegada a la F1, presentó un cambio físico 28 de agosto 2025 · 17:28hs

El argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos y, a un año de su llegada a la F1, presentó un impactante cambio físico. Es que en su llegada a Zandvoort, donde se disputará la decimoquinta fecha del campeonato, Colapinto fue fotografiado y sorprendió el tamaño de su cuello.

Dicha zona del cuerpo es una de las más entrenadas por los pilotos de Fórmula 1, debido a que tienen que soportar unas enormes fuerzas G (hasta seis veces la aceleración de la gravedad) en las curvas y frenadas. Además, les sirve para evitar la fatiga e incluso reduce el riesgo de lesiones graves, como el latigazo cervical.

Colapinto irá este fin de semana en busca de sus primeros puntos del año en la Fórmula 1. El cambio físico de Colapinto en solo un año image