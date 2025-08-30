Dómina no contestó a las últimas ofertas y su final en Unión está cantado

Unión manejó ofertas de Elche y un equipo de Qatar, pero como no llegaron desde Squadra, Jerónimo Dómina mantuvo su postura. Seguirá apartado hasta irse libre

La novela entre Jerónimo Dómina y Unión llegó a su desenlace, aunque no con el final deseado. El delantero, uno de los proyectos más prometedores, seguirá entrenando apartado del plantel hasta diciembre, cuando finalice su contrato y quede en libertad de acción.

Durante las últimas semanas se mantuvo una luz de esperanza. La dirigencia aguardaba que el jugador y su entorno aceptaran alguna de las alternativas que se habían puesto sobre la mesa para evitar que el vínculo terminara de la peor manera: sin renovación y con el futbolista yéndose sin dejar un beneficio económico para el club que lo formó.

Dómina, sin respuesta en Unión

Sin embargo, esa ilusión se terminó de desvanecer en las últimas horas. Aconsejado por su representante, Dómina no respondió a ninguna de las dos propuestas internacionales que aparecieron en el camino: una de Elche de España y otra proveniente de un club de Qatar, cuyo nombre nunca trascendió. El silencio fue, en definitiva, la confirmación de lo inevitable.

El atacante lleva varias semanas entrenando a contraturno y apartado del plantel. Una situación incómoda para todas las partes: para el jugador, que pierde rodaje competitivo; para el cuerpo técnico, que no puede contar con un recurso formado en casa; y para la dirigencia, que ve cómo se diluye un patrimonio del club.

Este 31 de agosto marca la fecha límite de cualquier intento de revertir la historia. A partir de ahora, el desenlace está escrito: Dómina se quedará en Unión hasta fin de año, en soledad y lejos de la cancha, para luego marcharse en condición de libre.

Así se cierra una crónica con final anunciado. Lo que alguna vez fue ilusión y expectativa por el surgimiento de un juvenil con condiciones, hoy se transforma en desencanto y resignación. Unión perderá a un futbolista sin recibir nada a cambio y el pibe que alguna vez despertó aplausos en el 15 de Abril se marcha por la puerta de atrás.