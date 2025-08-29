Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Franco Colapinto realizó un tiempo de 1:12.276 y quedó a poco menos de dos segundos de Lando Norris, el líder de la sesión, en el GP de Países Bajos.

29 de agosto 2025 · 09:44hs
El piloto argentino Franco Colapinto terminó 18° en la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1, que contó con varios accidentes.

Colapinto, que corre para la escudería francesa Alpine, registró un mejor tiempo de 1:12,276 y terminó a un segundo y 998 milésimas del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, le sacó poco más de medio segundo para quedar 10°.

En la segunda posición terminó el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), a solo 292 milésimas de su compañero de equipo. A su vez, la sorpresa de la sesión fueron los Aston Martin del canadiense Lance Stroll y el español Fernando Alonso, que concluyeron tercero y cuarto, respectivamente.

La primera vez de Colapinto en Zandvoort

Esta sesión le sirvió a Colapinto para familiarizarse con el circuito de Zandvoort, en el que nunca había competido de manera oficial en Fórmula 1. Además, un aspecto muy positivo es que no protagonizó ningún choque en una sesión muy accidentada que incluso contó con una bandera roja por un despiste del italiano Kimi Antonelli, quien quedó trabado en una zona peligrosa de la grava.

El momento más curioso de la práctica libre 1 lo protagonizó el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quien se despistó de manera insólita practicando largadas.

La práctica libre 2 del GP de Países Bajos comenzará a las 11 de la mañana.

Colapinto Países Bajos Fórmula 1
