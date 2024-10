Colapinto: " Si Williams no puede darme un asiento, sería normal que me dejen ir a otro lugar"

A pocos días del Gran Premio de Brasil , Franco Colapinto participó en una conferencia de prensa junto a Lewis Hamilton y Lance Stroll y al ser consultado sobre la posibilidad de ir a otra escudería, fue directo: “Creo que no debería ser yo a la persona a quien se le pregunte sobre eso”.

• LEER MÁS: Colapinto: "Brasil es una carrera lo más parecida posible a la que disfruto en casa"

Al ser consultado sobre la posibilidad de su traspaso, el argentino fue directo: “Creo que no debería ser yo a la persona a quien se le pregunte sobre eso. Si Williams no puede darme un asiento, es normal que me permitan ir a otro lugar”, respondió, dejando en claro que su enfoque está en dar lo mejor en cada carrera.

Franco Colapinto y su futuro en Williams

Aunque expresó su deseo de continuar en la Fórmula 1, el piloto argentino fue honesto al decir que no ve probable su permanencia en la categoría en 2025, aunque mantiene la esperanza de regresar en 2026 o 2027.

Sobre su paso por Williams, Colapinto expresó su gratitud hacia el equipo y el apoyo recibido: “Me dieron una oportunidad increíble, que yo no esperaba conseguir este año, y trato de hacer lo mejor posible para demostrar que merezco estar aquí”. Además, enfatizó que esta experiencia es la realización de su sueño de infancia y una oportunidad especial que desea aprovechar al máximo.

En un gesto de respaldo, Hamilton elogió el talento del joven argentino, diciendo: “Creo que se ha ganado el derecho a estar aquí”. Además, le aconsejó mantenerse concentrado y trabajar cada fin de semana para asegurarse un futuro en la Fórmula 1. Este apoyo de uno de los campeones más experimentados de la grilla reafirma el impacto que Colapinto tuvo en la categoría en tan poco tiempo.

Con su próximo debut en el circuito de Interlagos, el piloto argentino será un punto de atracción, especialmente para los fanáticos argentinos que se esperan en gran número. Con la mirada puesta en la qualy del Sprint y en su primera clasificación oficial en Brasil, Colapinto buscará dar otro paso para consolidarse en la Máxima y hacer valer su lugar entre los grandes.