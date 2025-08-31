Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Pese a obtener un destacado 11° puesto, Franco Colapinto no se mostró conforme: "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, se podía sumar un punto"

Franco Colapinto hizo la mejor carrera del año y aprovechó para criticar la estrategia de Alpine.

Franco Colapinto terminó redondeando su mejor carrera en el año . Y es que el piloto argentino largó 16° y finalizó 11°, muy cerca de sumar un punto.

No obstante, luego del Gran Premio de los Países Bajos, Colapinto lejos de mostrar conformismo, apuntó contra la estrategia de la escudería Alpine.

"Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera. Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho", disparó.

No obstante, luego Colapinto bajó un poco los decibeles y manifestó: "Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto y más cómodo.