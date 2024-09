Colombia se tomó revancha con Argentina en Barranquilla y la lucha de arriba quedó al rojo vivo

En el primer cuarto de juego, el equipo cafetero acechó el arco de Emiliano Martínez desde la pelota parada pero la Argentina fue quién más se acercó al área de Camilo Vargas y hasta tuvo una ocasión clara de gol en la que Julián Álvarez le robó la pelota al arquero colombiano fuera del área pero definió de primera y no pudo convertir.

Argentina no estuvo en su mejor forma y perdió con Colombia en unas Eliminatorias que están al rojo vivo

Con el pasar de los minutos, el partido se fue emparejando y fue Colombia el que golpeó primero con el gol de Yerson Mosquera. Tras un tiro de esquina en corto de James Rodríguez desde la izquierda, la pelota la recibió a Luís Díaz que, junto a Rodríguez, se fueron mano a mano ante Gonzalo Montiel.

Díaz se le abrió al diez colombiano que desbordó y metió un centro pinchado al segundo palo para que Mosquera ingrese en soledad, se eleve de gran manera y, de cabeza, ponga el 1-0.

#Eliminatorias2026 Gol de Colombia (25') que le gana a Argentina 1-0.

Asistencia de James Rodríguez y gana de cabeza Yerson Mosquera.

El equipo de Scaloni fue a buscar el empate. Lautaro Martínez a los 39' picó a la espalda de la defensa, recibió dentro del área pero le dio de volea y de zurda por encima del travesaño. Y sobre el final, en dos pelotas paradas, primero Lisandro Martínez y después Lautaro Martínez tuvieron chances clarísimas de empatarle el partido a Colombia.

Lo empató de movida y el VAR le dio una mano a Colombia

En el inicio, tras un error garrafal de Colombia en la defensa, Nico González robó la pelota y avanzó ante la defensa y definió en la salida del arquero Vargas para poner el empate argentino.

GOL DE ARGENTINA!!!!!!!!!!!!!!!!

NICO GONZALEZ PUSO EL 1-1 EN BARRANQUILLA

VAMOS SELECCIÓNNNN

NICO GONZALEZ PUSO EL 1-1 EN BARRANQUILLA

VAMOS SELECCIÓNNNN pic.twitter.com/emmpy14y6d — SportMax (@sportmax_ar) September 10, 2024

Minutos más tarde, el árbitro Piero Maza sancionó penal tras revisar en el VAR una inexistente infracción de Nicolás Otamendi sobre Daniel Muñoz. James Rodríguez puso el 2 a 1 desde los doce pasos.

el único jugador irremplazable de esta plantilla el 10 siempre james rodriguez,te amo selección colombia

El campeón del mundo fue a buscarlo y en 17', en un córner desde la derecha, Argentina ganó de arriba y, tras una serie de rebotes, la pelota se fue al saque de arco.

Con espacios que dejó atrás, tras un contrataque Jhon Durán quedó solo dentro del área pero definió a las manos del Dibu Martínez. Un minuto después, Marcos Acuña metió un potente centro al área que ganó Lautaro Martínez pero su cabezazo se fue por encima del travesaño.

Por más que Scaloni metió varios cambios, los colombianos pudieron sostener el resultado y en tiempo de descuento tuvieron la chance de aumentar el tanteador. Argentina cayó de pie pero seguirá puntero al cierre de esta jornada.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Colombia 2: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Yerson Mosquera, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Durán y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Argentina 1: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Goles: PT 24' Yerson Mosquera (C); ST 2' Nicolás González (A) y 14' James Rodríguez, de penal (C)

Cambios: ST 0' Nahuel Molina x Gonzalo Montiel (A); 18' Alexis Mac Allister y Marcos Acuña x Lisandro Martínez y Leandro Paredes (A); 28' Giovani Lo Celso x Rodrigo De Paul (A); 32' Kevin Castaño y Jhon Córdoba x Jhon Durán y Jhon Arias (C); 39' Paulo Dybala x Enzo Fernández (A); 42' Juan Cabal x Yerson Mosquera (C) y 48' Juan Portilla ingresó x James Rodríguez (C)

Amarillas: Duran (C); Montiel (A)

Estadio: Metropolitano (Barranquilla).

Árbitro: Piero Maza (Chile).