Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Colón goleó a República y es único puntero en la A2 del Oficial

En el Roque Otrino, Colón se quedó con el mano a mano entre líderes, al vencer a República del Oeste 83 a 65 por la fecha 10 de la zona A2 del Oficial

12 de septiembre 2025 · 14:06hs
Colón goleó a República y es único puntero en la A2 del Oficial

En el Roque Otrino, Colón se quedó con el mano a mano entre líderes, al vencer a República del Oeste por 83 a 65, en partido válido por la fecha 10 de la zona A2 del Oficial. Asimismo, se registraron festejos de Santa Rosa, Kimberley y UNL, respectivamente. El repaso.

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 10

Miércoles 10 de septiembre

CUST B 60 (Manuel Escandell 16) - Regatas Coronda 64 (Enzo Gauna 15)

Jueves 11 de septiembre

Santa Rosa 60 (Julián Canteros 11) - Almagro B 55 (Franco Parola 14)

Colón (SF) 85 (Estanislao Crespi 22) - República del Oeste 63 (Francisco Neme 15)

Centenario 48 (Justo Pérez Risso 16) - UNL 75 (Genaro Suárez 13)

Kimberley 65 (Mario Lauría 16) - Macabi 60 (Federico Arese 12)

Libre: Alumni (LP)

TABLA DE POSICIONES

Colón 17 (8-1); República del Oeste y Regatas Coronda 16 (7-2); Alumni 15 (6-3); Kimberley 14 (5-4); Macabi 13 (4-5); Almagro B 12 (4-4); UNL y CUST B 12 (3-6); Santa Rosa 11 (2-7) y Centenario 9 (0-9)

Oficial Colón República del Oeste
Noticias relacionadas
banco sigue invicto y como unico puntero en el oficial u21

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

torneo oficial u21: se viene la fecha 21 de la fase regular

Torneo Oficial U21: se viene la fecha 21 de la fase regular

oficial a2: colon y republica siguen en la vanguardia

Oficial A2: Colón y República siguen en la vanguardia

El dólar oficial se mantuvo sin cambios, pero el blue registró movimientos en Santa Fe

El dólar oficial se mantuvo sin cambios, pero el blue registró movimientos en Santa Fe

Lo último

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió "un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión"

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Último Momento
La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió "un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión"

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Fentanilo contaminado: la ex titular del Iname admitió fallas de control y apuntó contra el laboratorio HLB Pharma

Fentanilo contaminado: la ex titular del Iname admitió fallas de control y apuntó contra el laboratorio HLB Pharma

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Ovación
Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

¿Christian Bernardi tiene chances de ser tenido en cuenta?

¿Christian Bernardi tiene chances de ser tenido en cuenta?

Se viene un cambio de formato en el Torneo Regional del Litoral

Se viene un cambio de formato en el Torneo Regional del Litoral

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional