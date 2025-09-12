Colón goleó a República y es único puntero en la A2 del Oficial

En el Roque Otrino, Colón se quedó con el mano a mano entre líderes, al vencer a República del Oeste 83 a 65 por la fecha 10 de la zona A2 del Oficial

En el Roque Otrino, Colón se quedó con el mano a mano entre líderes, al vencer a República del Oeste por 83 a 65, en partido válido por la fecha 10 de la zona A2 del Oficial. Asimismo, se registraron festejos de Santa Rosa, Kimberley y UNL, respectivamente. El repaso.