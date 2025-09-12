En el Roque Otrino, Colón se quedó con el mano a mano entre líderes, al vencer a República del Oeste por 83 a 65, en partido válido por la fecha 10 de la zona A2 del Oficial. Asimismo, se registraron festejos de Santa Rosa, Kimberley y UNL, respectivamente. El repaso.
Colón goleó a República y es único puntero en la A2 del Oficial
En el Roque Otrino, Colón se quedó con el mano a mano entre líderes, al vencer a República del Oeste 83 a 65 por la fecha 10 de la zona A2 del Oficial
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 10
Miércoles 10 de septiembre
CUST B 60 (Manuel Escandell 16) - Regatas Coronda 64 (Enzo Gauna 15)
Jueves 11 de septiembre
Santa Rosa 60 (Julián Canteros 11) - Almagro B 55 (Franco Parola 14)
Colón (SF) 85 (Estanislao Crespi 22) - República del Oeste 63 (Francisco Neme 15)
Centenario 48 (Justo Pérez Risso 16) - UNL 75 (Genaro Suárez 13)
Kimberley 65 (Mario Lauría 16) - Macabi 60 (Federico Arese 12)
Libre: Alumni (LP)
TABLA DE POSICIONES
Colón 17 (8-1); República del Oeste y Regatas Coronda 16 (7-2); Alumni 15 (6-3); Kimberley 14 (5-4); Macabi 13 (4-5); Almagro B 12 (4-4); UNL y CUST B 12 (3-6); Santa Rosa 11 (2-7) y Centenario 9 (0-9)