Sábado cargado en el Apertura: duelos clave en la pelea de arriba y abajo

La fecha 12 del Torneo Apertura 2026 ofrece una jornada intensa con partidos determinantes tanto en la lucha por los playoffs como en la pelea por la permanencia.

El fútbol del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol tendrá este sábado una agenda cargada y con condimentos en todos los frentes. Desde la crisis de Newell's Old Boys hasta el sólido presente de Vélez Sarsfield, pasando por duelos de alto voltaje en Córdoba y Avellaneda.

En el Coloso Marcelo Bielsa, Newell’s protagonizará un partido clave frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza desde las 17:45.

La Lepra atraviesa un presente alarmante: aún no ganó en el torneo, está última en la tabla anual y viene de una durísima derrota 5-0 ante Lanús. Ni siquiera la llegada de Frank Darío Kudelka logró revertir la situación, lo que profundiza la preocupación por el descenso.

Enfrente estará un equipo mendocino que también pelea por sostenerse en la categoría, en un duelo directo que puede marcar el rumbo de ambos.

Vélez y Lanús, choque de candidatos

Desde las 15:30, en el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield recibirá a Lanús en uno de los partidos más atractivos del día.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto lidera la Zona A y se mantiene invicto, mientras que el Granate llega en alza tras golear a Newell’s y meterse en zona de clasificación. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino, además, ya tienen la mira puesta en la Copa Libertadores.

Racing quiere seguir de racha en Córdoba

Por la noche, desde las 22:15, Racing Club visitará a Belgrano de Córdoba en el Estadio Julio César Villagra.

El equipo de Gustavo Costas acumula siete partidos sin perder y busca consolidarse en la Zona B. Sin embargo, el desafío no será sencillo ante un Belgrano dirigido por Ricardo Zielinski que se ubica en los primeros puestos y viene mostrando regularidad.

Independiente, obligado a reaccionar

En Avellaneda, desde las 20, Independiente recibirá a Talleres de Córdoba en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El Rojo, conducido por Gustavo Quinteros, atraviesa un momento irregular y necesita volver al triunfo tras sumar apenas una victoria en sus últimos cinco encuentros. Talleres, dirigido por Carlos Tevez, tampoco llega en su mejor versión, lo que le agrega incertidumbre al cruce.