Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Lionel Messi despidió a Omar Souto: "Tu huella queda para siempre"

El capitán argentino homenajeó al histórico gerente de Selecciones, cuyo trabajo fue determinante para que el rosarino vistiera la camiseta albiceleste.

Ovación

Por Ovación

24 de noviembre 2025 · 12:51hs
Lionel Messi despidió a Omar Souto: Tu huella queda para siempre

El futbolista Lionel Messi despidió con profundo dolor a Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales, quien falleció a los 73 años y dejó una marca imborrable dentro de la AFA.

El capitán argentino publicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que recordó el papel fundamental que tuvo Souto para que él pudiera iniciar su camino con la camiseta argentina.

El mensaje de Leo Messi en sus redes a Omar Souto

image

Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”, escribió Messi.

Souto fue una pieza clave dentro de la estructura de la Selección argentina durante décadas y, especialmente, en la llegada del entonces juvenil Messi. En más de una ocasión, el propio Omar contó cómo tomó un locutorio en Monte Grande, pidió una guía telefónica de Rosario y comenzó a llamar uno por uno a los Messi hasta dar con la familia del crack.

Cuando llamé al padre me dijo: ‘Al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina’”, recordó en una entrevista con TyC Sports.

La AFA había confirmado su fallecimiento con un comunicado en redes sociales en el que expresó: “Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino lamenta el fallecimiento de Omar Souto. Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de la casa del fútbol”.

Con su legado intacto, Souto quedará en la historia grande del fútbol argentino no solo por su dedicación diaria, sino también por haber sido el puente inicial que conectó a Messi con la Selección.

Su trabajo, silencioso y decisivo, es hoy reconocido por el máximo ídolo de la “Albiceleste” y por generaciones de jugadores que lo consideraron una figura esencial dentro del equipo nacional.

Messi AFA selecciones
Noticias relacionadas
pablo dovalo informara el pasillo de estudiantes: el protocolo no se cumplio

Pablo Dóvalo informará el pasillo de Estudiantes: "El protocolo no se cumplió"

el quilla no afloja en lo mas alto del apertura narela gomez

El Quillá no afloja en lo más alto del Apertura Narela Gómez

futbol femenino: ¡los cholitos y coliseo son de primera!

Fútbol femenino: ¡Los Cholitos y Coliseo son de Primera!

colon de san justo, campeon de la copa de oro del clausura de la senior

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Lo último

Buscan a un policía que cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo

Buscan a un policía que cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

El presidente de Lanús cuestionó el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central

El presidente de Lanús cuestionó el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central

Último Momento
Buscan a un policía que cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo

Buscan a un policía que cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

El presidente de Lanús cuestionó el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central

El presidente de Lanús cuestionó el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central

Perros de la Policía de Investigaciones: Bono y Black, el campeón y subcampeón argentinos de una prestigiosa competencia nacional

Perros de la Policía de Investigaciones: Bono y Black, el campeón y subcampeón argentinos de una prestigiosa competencia nacional

Pablo Dóvalo informará el pasillo de Estudiantes: El protocolo no se cumplió

Pablo Dóvalo informará el pasillo de Estudiantes: "El protocolo no se cumplió"

Ovación
Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"