Cómo funciona "Justina", el chatbot de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

La nueva herramienta judicial agiliza la atención permitiendo consultas rápidas y autogestión de trámites las 24 horas, sin intermediarios.

“Justina” es la herramienta que fue desarrollada en el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe con el objetivo de establecer con la sociedad un canal de atención automatizada, accesible tanto desde el sitio web institucional como a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp . Para contactarse, el número es 342 535 0035.

La plataforma Justina incorpora un sistema de ‘chatbot’ basado en flujos de conversación predefinidos, que guía al usuario en la obtención de información de manera automatizada y canaliza sus consultas, derivándolas a responsables humanos en caso de ser necesario.

La trazabilidad de las conversaciones permite al usuario transitar de manera ágil e intuitiva el árbol de información definido. Así, el flujo de conversaciones establecido permite acceder en fracción de segundos a toda la información con que cuenta la plataforma, anunciaron desde el Poder Judicial.

La implementación de esta plataforma se realizará en una primera etapa, abarcando temas de interés general, con el objetivo de evaluar su desempeño y, posteriormente, ampliar sus funcionalidades conforme a las necesidades y requerimientos de los usuarios.

Desde la CSJ anunciaron que próximamente el personal del Poder Judicial contará con una sección específica para la gestión de trámites internos y solicitudes de soporte técnico, reafirmando su compromiso con la innovación, la transparencia y el acceso a la justicia.

• LEER MÁS: El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"