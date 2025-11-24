Uno Santa Fe | Santa Fe | Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Cómo funciona "Justina", el chatbot de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

La nueva herramienta judicial agiliza la atención permitiendo consultas rápidas y autogestión de trámites las 24 horas, sin intermediarios.

24 de noviembre 2025 · 13:06hs
Cómo funciona Justina

gentileza

Cómo funciona "Justina", el chatbot de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

“Justina” es la herramienta que fue desarrollada en el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe con el objetivo de establecer con la sociedad un canal de atención automatizada, accesible tanto desde el sitio web institucional como a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Para contactarse, el número es 342 535 0035.

La plataforma Justina incorpora un sistema de ‘chatbot’ basado en flujos de conversación predefinidos, que guía al usuario en la obtención de información de manera automatizada y canaliza sus consultas, derivándolas a responsables humanos en caso de ser necesario.

La trazabilidad de las conversaciones permite al usuario transitar de manera ágil e intuitiva el árbol de información definido. Así, el flujo de conversaciones establecido permite acceder en fracción de segundos a toda la información con que cuenta la plataforma, anunciaron desde el Poder Judicial.

La implementación de esta plataforma se realizará en una primera etapa, abarcando temas de interés general, con el objetivo de evaluar su desempeño y, posteriormente, ampliar sus funcionalidades conforme a las necesidades y requerimientos de los usuarios.

Desde la CSJ anunciaron que próximamente el personal del Poder Judicial contará con una sección específica para la gestión de trámites internos y solicitudes de soporte técnico, reafirmando su compromiso con la innovación, la transparencia y el acceso a la justicia.

• LEER MÁS: El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

Corte Suprema de Justicia de Santa Fe chatbot Poder Judicial
Noticias relacionadas
el reclamo de maximiliano pullaro al gobierno nacional: no podemos tolerar el estado de la ruta 34

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

El Jardín Botánico Municipal, donde disfrutan las personas

El Jardín Botánico: un "Aula Verde" que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

Colastiné: cayó preso un violento ladrón que asaltó a una repartidora y le robó el celular

Colastiné: cayó preso un violento ladrón que asaltó a una repartidora y le robó el celular

turismo en santa fe: balance positivo y alta demanda en hoteles por el feriado de la soberania nacional

Turismo en Santa Fe: balance positivo y alta demanda en hoteles por el feriado de la Soberanía Nacional

Lo último

Los Pumas dieron a conocer la gravedad de la lesión de Juan Cruz Mallía

Los Pumas dieron a conocer la gravedad de la lesión de Juan Cruz Mallía

Buscan a un policía que cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo

Buscan a un policía que cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

Último Momento
Los Pumas dieron a conocer la gravedad de la lesión de Juan Cruz Mallía

Los Pumas dieron a conocer la gravedad de la lesión de Juan Cruz Mallía

Buscan a un policía que cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo

Buscan a un policía que cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

El presidente de Lanús cuestionó el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central

El presidente de Lanús cuestionó el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central

Perros de la Policía de Investigaciones: Bono y Black, el campeón y subcampeón argentinos de una prestigiosa competencia nacional

Perros de la Policía de Investigaciones: Bono y Black, el campeón y subcampeón argentinos de una prestigiosa competencia nacional

Ovación
Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"