Gimnasia y Tiro dio el golpe al eliminar a Ferro en Caballito

Gimnasia y Tiro dio la nota al superar y eliminar a Ferro 1-0, en caballito, y sigue adelante en el Reducido de la Primera Nacional

El Reducido de la Primera Nacional entregó otra sorpresa. Gimnasia y Tiro de Salta eliminó a Ferro al vencerlo 1-0 como visitante y se quedó con el último boleto a la siguiente instancia. El resultado sacudió a Caballito y terminó de definir el camino de los que siguen en carrera por el segundo ascenso.

El único tanto de la noche llegó a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Fabricio Rojas encontró la oportunidad para marcar y darle una ventaja que el conjunto salteño supo defender hasta el final. El Lobo golpeó en el momento justo, resistió la presión del local y se llevó una clasificación de enorme valor.

Un golpe letal para Ferro

La eliminación representa un duro revés para Ferro, que durante buena parte de la temporada había sido protagonista de la Zona A e incluso supo contar con una diferencia importante sobre sus perseguidores. Sin embargo, perdió terreno en el tramo decisivo, Godoy Cruz terminó arrebatándole el primer puesto y el equipo de Caballito volvió a evidenciar dificultades para recuperarse anímicamente de ese golpe.

De esta manera, el Verde continuará una temporada más en la Primera Nacional, mientras que Gimnasia y Tiro se metió entre los aspirantes al ascenso. Con esto, Morón será rival de Colón.