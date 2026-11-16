La Unión y San Martín festejaron en la Liga Nacional y atraviesan un buen momento

La Unión (F) derrotó a Atenas por 76-69, mientras que San Martín (C) superó a Quimsa por 86-81 y consiguió su tercera victoria consecutiva en la Liga Nacional.

La Liga Nacional de Básquet tuvo dos resultados destacados con las victorias de La Unión de Formosa y San Martín de Corrientes, que consiguieron imponerse en sus respectivos compromisos y fortalecieron sus campañas en la competencia.

Por un lado, La Unión se hizo fuerte en el estadio Cincuentenario y venció a Atenas de Córdoba por 76-69 , en un encuentro que dominó durante buena parte de su desarrollo y en el que debió trabajar hasta el cierre para sostener la diferencia. Por el otro, San Martín derrotó a Quimsa por 86-81 , en Corrientes, y alcanzó su tercer triunfo consecutivo.

La Unión defendió su ventaja y superó a Atenas

El conjunto formoseño construyó una victoria trabajada, con una buena producción colectiva y respuestas en los momentos en los que Atenas intentó acercarse en el marcador. La principal virtud del equipo conducido por Narvarte fue administrar la diferencia que consiguió establecer durante el segundo cuarto y defenderla hasta el final.

El primer segmento fue equilibrado y terminó 16-14 para el local. Sin embargo, La Unión consiguió despegarse en el segundo período, cuando estableció un parcial de 13-3 que le permitió tomar una ventaja de 12 puntos (29-17). Aunque la visita reaccionó con los aportes de Laster y Ferreyra, Graterol apareció con una ráfaga ofensiva para que los formoseños se fueran al descanso arriba por 44-36.

En la segunda mitad, Atenas volvió a presionar y llegó a colocarse a tres unidades, pero La Unión encontró respuestas para conservar el liderazgo. El tercer cuarto terminó 57-54 y dejó el desenlace abierto.

En el último período, el local volvió a mostrar carácter. Con Beavers como protagonista, Elsener aportando en ambos costados y un triple de Marina para recuperar los dos dígitos de ventaja, terminó de encaminar el resultado.

Beavers fue el goleador de La Unión con 18 puntos, mientras que Elsener consiguió un doble-doble de 10 tantos y 10 rebotes. Acevedo y Graterol también aportaron 12 unidades cada uno. En Atenas se destacó Ferreyra, con 22 puntos, seguido por Laster, con 13.

San Martín consiguió su tercera victoria consecutiva

En Corrientes, San Martín prolongó su buen presente al derrotar a Quimsa por 86-81 y sumar su tercer festejo en fila. El rojinegro encontró respuestas colectivas para imponerse ante un rival que intentó modificar el desarrollo en distintos pasajes, pero que no pudo evitar la victoria local.

El comienzo mostró a San Martín tomando la iniciativa con un parcial de 8-2, aunque Quimsa reaccionó, aprovechó algunos errores y consiguió cerrar el primer cuarto arriba por 23-22.

En el segundo segmento, el conjunto correntino recuperó el control con ocho puntos consecutivos de Juanse Gorosito y comenzó a construir una diferencia. Los triples de Mateo Rearte y el aporte de Lautaro Berra en la pintura fueron importantes para que el equipo se fuera al descanso largo con una ventaja de 48-42.

Después del entretiempo, el partido perdió efectividad durante algunos minutos, pero San Martín encontró soluciones en Diego Collomb, Daniel Moreira y Luke Anderson. Con esos aportes, amplió la diferencia y cerró el tercer cuarto arriba por 67-58.

Quimsa buscó la reacción en el último período, con los triples de Francisco Conradi y Juan Ignacio Laterza, además de una mejor circulación de pelota. Sin embargo, el local logró sostener la ventaja y encontró en Diego Collomb una conversión de tres puntos decisiva para asegurar el triunfo por 86-81.

Collomb fue el máximo anotador rojinegro con 16 puntos, mientras que Sebastián Lugo y Juanse Gorosito sobresalieron por su valoración en el equipo ganador.