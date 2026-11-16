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Torneo Promocional: los locales aseguraron triunfos por cuartos de final

Los locales pisaron fuerte en el inicio de los cuartos de final del Promocional, con victorias de Alianza (ST), Kimberley, Unión y Progreso A y Atlético Franck A.

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2026 · 07:38hs
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Torneo Promocional: los locales aseguraron triunfos por cuartos de final

Este domingo comenzaron los cuartos de final, al mejor de tres, del Torneo Oficial Promocional. En todos los casos se impusieron los equipos con ventaja deportiva, aunque con trámites dispares en diferentes escenarios.

TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL – CUARTOS DE FINAL – J1

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

Alianza (ST) 92 (Rodrigo Almada 21) – Colón (SJ) 51 (Lisandro Michelassi 12) (serie 1-0)

Kimberley 75 (Lucas Widder 11) – Regatas (SF) 74 (Mateo Pozzo 30) (66-66) (serie 1-0)

Unión y Progreso A 68 (Mauro Salvatelli 13) – Unión y Progreso B 51 (Gian Marchetti 10) (serie 1-0)

Atlético Franck A 65 (Luca Minetti 20) – Colón (SF) 52 (Alex Imhoff 14) (serie 1-0)

RECLASIFICACIÓN – J1

Alumni (LP) 75 (Matías Chelini 18) – Santa Rosa 56 (Carlos Papa 18)

Promocional Alianza
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