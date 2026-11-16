Torneo Promocional: los locales aseguraron triunfos por cuartos de final

La Policía Federal atrapó a siete vendedores de drogas en el barrio La Lata de Rosario y les incautó cocaína y marihuana

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168