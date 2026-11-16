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Torneo Prefederal: armadas las semifinales y definidos cupos a Liga Federal 2027

Se armaron las llaves de las semifinales del Prefederal, tras las victorias de Almagro A y Sanjustino. También se definieron los clasificados a la Liga Federal 2027

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2026 · 07:34hs
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Torneo Prefederal: armadas las semifinales y definidos cupos a Liga Federal 2027

El domingo en el Torneo Oficial Prefederal dejó armadas las series semifinales que comenzarán, al mejor de tres partidos, el viernes 20 de noviembre.

Almagro A y Sanjustino hicieron valer sus localías para eliminar a Colón (SJ) y República del Oeste, respectivamente.

Asimismo, el Matador tenía el boleto asegurado por llevarse recientemente el Súper 8. Y las otras tres plazas deportivas a la Liga Federal 2027 fueron para las Águilas, el Mensana y el Rojo.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – CUARTOS DE FINAL – JUEGO 3

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

Almagro A 73 (Leonardo Strack 28) – Colón (SJ) 66 (Gregorio Gerhardt 16) (serie 2-1)

Sanjustino 84 (Jordi Godoy 15) – República 52 (Franco Albizzatti 17) (serie 2-1)

SEMIFINALES (al mejor de tres)

Almagro A vs. Gimnasia

Sanjustino vs. Rivadavia Juniors

Prefederal semifinales Almagro
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