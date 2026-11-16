El domingo en el Torneo Oficial Prefederal dejó armadas las series semifinales que comenzarán, al mejor de tres partidos, el viernes 20 de noviembre.
Torneo Prefederal: armadas las semifinales y definidos cupos a Liga Federal 2027
Se armaron las llaves de las semifinales del Prefederal, tras las victorias de Almagro A y Sanjustino. También se definieron los clasificados a la Liga Federal 2027
Por Ovación
Almagro A y Sanjustino hicieron valer sus localías para eliminar a Colón (SJ) y República del Oeste, respectivamente.
Asimismo, el Matador tenía el boleto asegurado por llevarse recientemente el Súper 8. Y las otras tres plazas deportivas a la Liga Federal 2027 fueron para las Águilas, el Mensana y el Rojo.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – CUARTOS DE FINAL – JUEGO 3
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
Almagro A 73 (Leonardo Strack 28) – Colón (SJ) 66 (Gregorio Gerhardt 16) (serie 2-1)
Sanjustino 84 (Jordi Godoy 15) – República 52 (Franco Albizzatti 17) (serie 2-1)
SEMIFINALES (al mejor de tres)
Almagro A vs. Gimnasia
Sanjustino vs. Rivadavia Juniors