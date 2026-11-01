Colón (SJ) volvió a eliminar a Sanjustino y se metió en las semifinales del Regional Amateur

Colón (SJ) se impuso por 2-0 en el Coloso del Oeste ante Sanjustino, cerró la serie de cuartos de final con un global de 3-1 y avanzó a la próxima instancia.

Colón de San Justo consiguió una victoria de gran importancia en el Torneo Regional Federal Amateur. En condición de visitante, derrotó por 2-0 a Sanjustino en el Coloso del Oeste, se quedó con una nueva edición del clásico y aseguró su clasificación a las semifinales de la competencia.

El conjunto rojiblanco resolvió el encuentro con un gol en cada tiempo. Matías Fantín abrió el marcador durante la primera etapa , con una conquista que le permitió a Colón tomar ventaja en el partido y quedar mejor perfilado para afrontar el resto de la serie.

En el complemento, Maximiliano Osurak amplió la diferencia y estableció el 2-0 definitivo, resultado que terminó de sentenciar la clasificación del equipo visitante. De esta manera, el Conquistador se impuso por 3-1 en el resultado global, luego del empate 1-1 registrado en el partido de ida, disputado en el estadio Mercedes Alesso de Bieler.

La historia se repitió entre Colón de San Justo y Sanjustino

El triunfo tuvo además un significado particular por tratarse de una nueva eliminación de Sanjustino en una instancia decisiva del certamen regional. Al igual que en la edición 2024/25, Colón de San Justo volvió a superar a su clásico rival en una serie del Regional Amateur, con la particularidad de repetir también los resultados: igualdad 1-1 en el primer encuentro y victoria 2-0 como visitante.

Con esta clasificación, el equipo de San Justo continúa en carrera por el objetivo de avanzar en el certamen organizado por el Consejo Federal y se instala entre los cuatro mejores de su región. Ahora deberá afrontar las semifinales, una instancia que lo dejará a un paso de la definición por el ascenso.

Colón de San Justo volvió a imponerse en el clásico, esta vez en terreno ajeno, y transformó ese resultado en un nuevo paso deportivo dentro del Regional Amateur.