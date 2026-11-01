Colón de San Justo consiguió una victoria de gran importancia en el Torneo Regional Federal Amateur. En condición de visitante, derrotó por 2-0 a Sanjustino en el Coloso del Oeste, se quedó con una nueva edición del clásico y aseguró su clasificación a las semifinales de la competencia.
Colón (SJ) volvió a eliminar a Sanjustino y se metió en las semifinales del Regional Amateur
Colón (SJ) se impuso por 2-0 en el Coloso del Oeste ante Sanjustino, cerró la serie de cuartos de final con un global de 3-1 y avanzó a la próxima instancia.
Por Ovación
Colón de San Justo, con gran autoridad ante Sanjustino
El conjunto rojiblanco resolvió el encuentro con un gol en cada tiempo. Matías Fantín abrió el marcador durante la primera etapa, con una conquista que le permitió a Colón tomar ventaja en el partido y quedar mejor perfilado para afrontar el resto de la serie.
En el complemento, Maximiliano Osurak amplió la diferencia y estableció el 2-0 definitivo, resultado que terminó de sentenciar la clasificación del equipo visitante. De esta manera, el Conquistador se impuso por 3-1 en el resultado global, luego del empate 1-1 registrado en el partido de ida, disputado en el estadio Mercedes Alesso de Bieler.
La historia se repitió entre Colón de San Justo y Sanjustino
El triunfo tuvo además un significado particular por tratarse de una nueva eliminación de Sanjustino en una instancia decisiva del certamen regional. Al igual que en la edición 2024/25, Colón de San Justo volvió a superar a su clásico rival en una serie del Regional Amateur, con la particularidad de repetir también los resultados: igualdad 1-1 en el primer encuentro y victoria 2-0 como visitante.
Con esta clasificación, el equipo de San Justo continúa en carrera por el objetivo de avanzar en el certamen organizado por el Consejo Federal y se instala entre los cuatro mejores de su región. Ahora deberá afrontar las semifinales, una instancia que lo dejará a un paso de la definición por el ascenso.
Colón de San Justo volvió a imponerse en el clásico, esta vez en terreno ajeno, y transformó ese resultado en un nuevo paso deportivo dentro del Regional Amateur.