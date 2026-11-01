Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón (SJ) volvió a eliminar a Sanjustino y se metió en las semifinales del Regional Amateur

Colón (SJ) se impuso por 2-0 en el Coloso del Oeste ante Sanjustino, cerró la serie de cuartos de final con un global de 3-1 y avanzó a la próxima instancia.

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2026 · 10:43hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón (SJ) volvió a eliminar a Sanjustino y se metió en las semifinales del Regional Amateur

colonandroll

Colón de San Justo consiguió una victoria de gran importancia en el Torneo Regional Federal Amateur. En condición de visitante, derrotó por 2-0 a Sanjustino en el Coloso del Oeste, se quedó con una nueva edición del clásico y aseguró su clasificación a las semifinales de la competencia.

Colón de San Justo, con gran autoridad ante Sanjustino

El conjunto rojiblanco resolvió el encuentro con un gol en cada tiempo. Matías Fantín abrió el marcador durante la primera etapa, con una conquista que le permitió a Colón tomar ventaja en el partido y quedar mejor perfilado para afrontar el resto de la serie.

En el complemento, Maximiliano Osurak amplió la diferencia y estableció el 2-0 definitivo, resultado que terminó de sentenciar la clasificación del equipo visitante. De esta manera, el Conquistador se impuso por 3-1 en el resultado global, luego del empate 1-1 registrado en el partido de ida, disputado en el estadio Mercedes Alesso de Bieler.

La historia se repitió entre Colón de San Justo y Sanjustino

El triunfo tuvo además un significado particular por tratarse de una nueva eliminación de Sanjustino en una instancia decisiva del certamen regional. Al igual que en la edición 2024/25, Colón de San Justo volvió a superar a su clásico rival en una serie del Regional Amateur, con la particularidad de repetir también los resultados: igualdad 1-1 en el primer encuentro y victoria 2-0 como visitante.

Con esta clasificación, el equipo de San Justo continúa en carrera por el objetivo de avanzar en el certamen organizado por el Consejo Federal y se instala entre los cuatro mejores de su región. Ahora deberá afrontar las semifinales, una instancia que lo dejará a un paso de la definición por el ascenso.

Colón de San Justo volvió a imponerse en el clásico, esta vez en terreno ajeno, y transformó ese resultado en un nuevo paso deportivo dentro del Regional Amateur.

Colón Sanjustino Regional Amateur
Noticias relacionadas
El uno por uno de Colón en la victoria frente a Defensores de Belgrano.

El uno por uno de Colón en la victoria frente a Defensores de Belgrano

colon vencio a defensores de belgrano y saca chapa de candidato para afrontar el reducido

Colón venció a Defensores de Belgrano y saca chapa de candidato para afrontar el Reducido

La Comisión Directiva de Colón convocó a la agrupación Sangre de Campeones.

La Comisión Directiva de Colón convocó a la agrupación Sangre de Campeones

Bruno Amiconi será el encargado de dirigir el partido entre Colón y Defensores de Belgrano.

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi?

Lo último

Juan Manuel Cerúndolo superó la clasificación y jugará el Masters 1000 de París

Juan Manuel Cerúndolo superó la clasificación y jugará el Masters 1000 de París

Canelo Álvarez volvió a la cima: derrotó a Mbilli y recuperó el título supermediano del CMB

Canelo Álvarez volvió a la cima: derrotó a Mbilli y recuperó el título supermediano del CMB

Colón pone la mira en el Reducido: Delfino sigue de cerca a los lesionados

Colón pone la mira en el Reducido: Delfino sigue de cerca a los lesionados

Último Momento
Juan Manuel Cerúndolo superó la clasificación y jugará el Masters 1000 de París

Juan Manuel Cerúndolo superó la clasificación y jugará el Masters 1000 de París

Canelo Álvarez volvió a la cima: derrotó a Mbilli y recuperó el título supermediano del CMB

Canelo Álvarez volvió a la cima: derrotó a Mbilli y recuperó el título supermediano del CMB

Colón pone la mira en el Reducido: Delfino sigue de cerca a los lesionados

Colón pone la mira en el Reducido: Delfino sigue de cerca a los lesionados

Colón (SJ) volvió a eliminar a Sanjustino y se metió en las semifinales del Regional Amateur

Colón (SJ) volvió a eliminar a Sanjustino y se metió en las semifinales del Regional Amateur

Colón cerró el año en el Brigadier con una fortaleza que buscará trasladar al Reducido

Colón cerró el año en el Brigadier con una fortaleza que buscará trasladar al Reducido

Ovación
Colón (SJ) volvió a eliminar a Sanjustino y se metió en las semifinales del Regional Amateur

Colón (SJ) volvió a eliminar a Sanjustino y se metió en las semifinales del Regional Amateur

CRAI sacó boleto para las tres finales de plantel superior del Regional del Litoral

CRAI sacó boleto para las tres finales de plantel superior del Regional del Litoral

Se completó la 10° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Se completó la 10° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Se bajó el telón de la fase clasificatoria en el Clausura de la B

Se bajó el telón de la fase clasificatoria en el Clausura de la B

Boca y River, ante un Superclásico que puede marcar el destino de ambos en 2026

Boca y River, ante un Superclásico que puede marcar el destino de ambos en 2026

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026