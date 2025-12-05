Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Colón (SF) y República del Oeste ascendieron al Oficial Prefederal

Colón (SF) y República del Oeste están de regreso y jugarán en la A1 del Oficial en la temporada 2026, después de barrer las series semifinales

Ovación

Por Ovación

5 de diciembre 2025 · 07:04hs
Colón (SF) y República del Oeste ascendieron al Oficial Prefederal

Colón (SF) y República del Oeste están de regreso en lo más alto del básquet local y jugarán en la A1 del Oficial la temporada 2026, después de barrer las series semifinales.

En el caso de los rojinegros, vencieron en Coronda a Regatas por 59 a 50, en tanto el elenco de barrio Roma doblegó a Alumni como local por 61 a 57.

La final por el título será a partido único en el Roque Otrino, en día y hora a definir.

REGATAS (C) 50: Enzo Gauna 5, Román Righi 6, Agustín Cerliani 10, Vicente Alarcón 11, Mariano Luzzi 4 (FI) Thiago Blanche 1, Luis Strina 0, Kevin Flores 2, Matías Oyarzabal 9. DT: Fabián Righi.

COLÓN (SF) 59: Adrián Herrera 0, Bautista Debona 8, Thiago Chemez 11, Esteban Espinoza 18, Emiliano Alvarez 2 (FI) Ramiro Gugliotta 0, Estanislao Crespi 11, Joaquín Milese 0, Ulises Rodríguez 9, Francisco Esparza 0, Nicolás Pérez 0. DT: Fernando Quintana.

Parciales: 18-19, 29-32 y 41-44.

Árbitros: Alejandro Araujo, Agustín Kinsvater y Gerónimo Pauli.

Cancha: El Palomar.

República le ganó con lo justso a Alumni para ascender en el Oficial

REPÚBLICA 61: Tomás Govone 9, Marcos Lescano 8, Alejo Bieler 13, Lautaro Recce 3, Pablo Grismado 0 (FI) Gerónimo Pereyra 0, Pedro Govone 14, Lisandro Govone 0, Francisco Neme 1, Agustín Ríos 2, Guido Piovano 11, Enzo Pitano 0. DT: Lautaro Pereyra.

ALUMNI 57: Luciano Torren 19, Alvaro Motura 4, Iván Bulacio 14, Eric Bulacio 0, Nicolás Fernández 0 (FI) Juan Siviero 0, Gianluca Simonella 14, Federico Arnodo 6, Bautista González 0. DT: Héctor Aldaz.

image

Parciales: 14-20, 36-29 y 45-43.

Árbitros: Sergio Quinteros, Nicolás Cecchetti y Ezequiel Angelini.

Cancha: Malvinas Argentinas.

Oficial Colón República del Oeste
Noticias relacionadas
El capitán de Los Pumas 7´s, Santiago Álvarez, en la antesala del Seven de Ciudad del Cabo.

Los Pumas 7´s afrontará un desafío gran en Ciudad del Cabo

Luciano Simino volverá a Fisherton pero para ser parte del Barbarians Team Argentina que jugará ante Jockey Club de Rosario.

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Dimas Garateguy animará la única pelea profesional en el gimnasio Roque Otrino de Colón.

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

La Salle Jobson le ganó por penales a Colón y consagró campeón de reserva.

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

Lo último

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Último Momento
El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

El Gobierno avanza con la reforma laboral: cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

El Gobierno avanza con la "reforma laboral": cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Ovación
Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"