Colón (SF) y República del Oeste ascendieron al Oficial Prefederal Colón (SF) y República del Oeste están de regreso y jugarán en la A1 del Oficial en la temporada 2026, después de barrer las series semifinales Por Ovación 5 de diciembre 2025 · 07:04hs

Colón (SF) y República del Oeste están de regreso en lo más alto del básquet local y jugarán en la A1 del Oficial la temporada 2026, después de barrer las series semifinales.

En el caso de los rojinegros, vencieron en Coronda a Regatas por 59 a 50, en tanto el elenco de barrio Roma doblegó a Alumni como local por 61 a 57.

La final por el título será a partido único en el Roque Otrino, en día y hora a definir. REGATAS (C) 50: Enzo Gauna 5, Román Righi 6, Agustín Cerliani 10, Vicente Alarcón 11, Mariano Luzzi 4 (FI) Thiago Blanche 1, Luis Strina 0, Kevin Flores 2, Matías Oyarzabal 9. DT: Fabián Righi. COLÓN (SF) 59: Adrián Herrera 0, Bautista Debona 8, Thiago Chemez 11, Esteban Espinoza 18, Emiliano Alvarez 2 (FI) Ramiro Gugliotta 0, Estanislao Crespi 11, Joaquín Milese 0, Ulises Rodríguez 9, Francisco Esparza 0, Nicolás Pérez 0. DT: Fernando Quintana. Parciales: 18-19, 29-32 y 41-44. Árbitros: Alejandro Araujo, Agustín Kinsvater y Gerónimo Pauli. Cancha: El Palomar. República le ganó con lo justso a Alumni para ascender en el Oficial REPÚBLICA 61: Tomás Govone 9, Marcos Lescano 8, Alejo Bieler 13, Lautaro Recce 3, Pablo Grismado 0 (FI) Gerónimo Pereyra 0, Pedro Govone 14, Lisandro Govone 0, Francisco Neme 1, Agustín Ríos 2, Guido Piovano 11, Enzo Pitano 0. DT: Lautaro Pereyra. ALUMNI 57: Luciano Torren 19, Alvaro Motura 4, Iván Bulacio 14, Eric Bulacio 0, Nicolás Fernández 0 (FI) Juan Siviero 0, Gianluca Simonella 14, Federico Arnodo 6, Bautista González 0. DT: Héctor Aldaz. image Parciales: 14-20, 36-29 y 45-43. Árbitros: Sergio Quinteros, Nicolás Cecchetti y Ezequiel Angelini. Cancha: Malvinas Argentinas.