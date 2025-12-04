Uno Santa Fe | Colón | Colón

De Paoli: "Dos caídas seguidas en una cancha que era un hervidero terminaron el ciclo en Colón"

Rodolfo De Paoli volvió a referirse por su paso fallido por Colón, entre lo más relevante de su carrera como técnico, y que lo toma como "un aprendizaje"

4 de diciembre 2025 · 19:09hs
De Paoli: Dos caídas seguidas en una cancha que era un hervidero terminaron el ciclo en Colón

Rodolfo De Paoli reapareció públicamente en las últimas horas y volvió a referirse por su fugaz ciclo en Colón. En una entrevista con ESPN, el entrenador recordó el contexto en el que aceptó el desafío y dejó una reflexión sobre lo que representó en su trayectoria.

El técnico admitió que su arribo al Sabalero llegó encadenado a otra decisión que hoy analiza de manera distinta. “Fue una mala decisión haber ido a Independiente Rivadavia, pero no me arrepiento, porque fui leal a un amigo. Después apareció lo de Colón… era como que el diablo te dijera: «¿no querés ascender a Colón?» Estaba tercero y llevaba 11 partidos sin ganar”, relató.

También contó una anécdota interna que mostró su entusiasmo por hacerse cargo del equipo: “Hablé con (Sebastián) Prediger y le pregunté a quién había que matar –en el buen sentido por las ganas que tenía de asumir ese desafío–".

De Paoli.jpg
De Paoli volvi&oacute; a dar qu&eacute; hablar por su paso por Col&oacute;n.

De Paoli volvió a dar qué hablar por su paso por Colón.

De Paoli dirigió seis partidos encuentros (récord de 2-4) en Colón. Un ciclo que terminó rápido. “Dos derrotas consecutivas, con la cancha que era un hervidero, terminaron el ciclo”, reconoció. El entrenador también recordó que, tras su salida, el puesto tampoco encontró estabilidad: “Después vino (Diego) Osella y lo sacaron a los seis partidos. Luego (Ariel) Pereyra y pasó lo mismo”.

Sin dramatizar, De Paoli eligió darle un sentido formativo a aquella experiencia: “Son parte del recorrido y del aprendizaje”, concluyó, dejando en claro que, pese al desenlace, valora lo vivido como un capítulo más en su desarrollo como entrenador.

Rodolfo De Paoli, tras su paso por Colón

