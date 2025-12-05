El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, calor y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 24.1º y se espera que la máxima alcance los 36º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre toda el área central y el litoral del país, que mantiene las condiciones buenas y estables para el resto de la semana. No obstante, por el aporte de una masa cálida y húmeda desde el noreste, se prevé aumento de la nubosidad a partir de la jornada de mañana con un cierto grado de inestabilidad, con probabilidad de lluvias desde las últimas horas de la jornada del domingo y probables tormentas aisladas durante la jornada del lunes. Con respecto a las temperaturas se prevé un descenso a partir del domingo, principalmente de las máximas, pero luego volverían a valores normales para la época que se transita.
Otra jornada de calor para este viernes en la ciudad de Santa Fe
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Sábado con cielo algo nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 22º y poco cambio de las máximas, 36º. Vientos leves del sector este/noreste.
En tanto el domingo se espera que sea cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando con posibilidad de lluvias dispersas en las últimas horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 24º y máxima 32º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando a moderados del sector sur.
Por último el lunes se espera una jornada con cielo cubierto a nublado y condiciones inestables con la probabilidad de lluvias de variada intensidad y tormentas aisladas. Temperaturas en descenso: mínima 19º y máxima 23º. Vientos moderados del sector sur/sureste, con ráfagas.
