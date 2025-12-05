Otra jornada de calor para este viernes en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, calor y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 24.1º y se espera que la máxima alcance los 36º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre toda el área central y el litoral del país, que mantiene las condiciones buenas y estables para el resto de la semana . No obstante, por el aporte de una masa cálida y húmeda desde el noreste, se prevé aumento de la nubosidad a partir de la jornada de mañana con un cierto grado de inestabilidad, con probabilidad de lluvias desde las últimas horas de la jornada del domingo y probables tormentas aisladas durante la jornada del lunes . Con respecto a las temperaturas se prevé un descenso a partir del domingo, principalmente de las máximas , pero luego volverían a valores normales para la época que se transita.

Sábado con cielo algo nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 22º y poco cambio de las máximas, 36º. Vientos leves del sector este/noreste.

En tanto el domingo se espera que sea cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando con posibilidad de lluvias dispersas en las últimas horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 24º y máxima 32º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando a moderados del sector sur.

Por último el lunes se espera una jornada con cielo cubierto a nublado y condiciones inestables con la probabilidad de lluvias de variada intensidad y tormentas aisladas. Temperaturas en descenso: mínima 19º y máxima 23º. Vientos moderados del sector sur/sureste, con ráfagas.

