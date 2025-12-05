Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Unión, que viene de perder ante Ferro, tendrá otra exigente prueba en la Liga Nacional cuando visite este viernes, desde las 20.30, a San Lorenzo

5 de diciembre 2025 · 07:23hs
Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Unión (4-7) afrontará este viernes un nuevo desafío en la Liga Nacional cuando visite, desde las 20.30, a San Lorenzo en el Polideportivo Roberto Pando. El Tate tiene la necesidad de recuperarse tras el traspié sufrido días atrás frente a Ferro, donde claramente le costó hacer pie.

Unión, sin una pieza clave otra vez

Para este compromiso, el entrenador Maximiliano Seigorman no podrá contar con el interno Ignacio Alessio, quien se resintió de la lesión en la espalda. Una baja sensible por su peso en la pintura y, ante esta situación, la dirigencia se encuentra en la búsqueda de un reemplazo temporario.

A su vez, Unión aguarda por la habilitación del alero estadounidense Anthony Hilliard, cuya llegada generó expectativas por su experiencia y capacidad anotadora. Su debut dependerá de la confirmación administrativa en estas horas.

Con este panorama, el Tatengue intentará apoyarse en su intensidad defensiva y en la regularidad de sus perimetrales para dar el golpe ante un San Lorenzo siempre fuerte en su casa. La meta es clara: volver a sumar y recuperar terreno en la tabla para encaminar su presente en la competencia.

