Wanchope Ábila no será tenido en cuenta por Diego Martínez y se va de Huracán

Ramón Wanchope Ábila no se presentó en la vuelta a los entrenamientos y en los próximos días interrumpirá su contrato con Huracán

4 de diciembre 2025 · 21:45hs
La vuelta de Huracán a los entrenamientos tuvo como gran novedad la presencia de Diego Martínez, otra vez vestido como director técnico en La Quemita, y también una ausencia importante. La de Ramón Ábila, quien no será tenido en cuenta para la próxima temporada y le pondrá fin a su tercera etapa en el club.

Con 36 años y luego de un año con poco protagonismo y la pólvora mojada (19 partidos, solo uno como titular y ningún gol), Wanchope correrá muy por detrás en la consideración del flamante entrenador y fue licenciado, al igual que Agustín Urzi y Matías Tissera, otros que no seguirán en el Globo.

Si bien su contrato recién finaliza en diciembre del 2026, en las próximas horas arreglará su desvinculación. La misma se dará en buenos términos por el cariño que le tiene a Huracán y por su cercana relación con el presidente Abel Poza, con quien se reunió el miércoles para encaminar la interrupción del vínculo, cuyas cifras resultan elevadas teniendo en cuenta el poco rodaje que tuvo la última campaña.

Con el aval dirigencial para no presentarse a las prácticas, el experimentado goleador ahora analiza los pasos a seguir en su carrera. Propuestas no le faltarán. De hecho, en Alta Córdoba empieza a hacer ruido su posible regreso a Instituto.

En cuanto a vueltas, no tuvo la esperada en Parque Patricios. A mediados de 2024, tras un deslucido paso por Barracas Central, Ábila se puso por tercera vez la camiseta de Huracán. Más allá de un arranque activo, los problemas físicos y las decisiones técnicas lo hicieron perder terreno poco a poco en el primer equipo.

En total, en este último ciclo disputó 48 encuentros, solo diez desde el silbatazo inicial, marcó un gol y estuvo a orillas de gritar campeón de la Liga Profesional 2024. Anteriormente había tenido otros dos pasos, con 119 presencias, 58 gritos y un par de títulos (Copa Argentina 2013/14 y Supercopa Argentina 2014), además del subcampeonato de la Sudamericana 2015.

