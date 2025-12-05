Uno Santa Fe | Colón | Colón

"Poner a Colón de pie es una obligación", el mensaje de la nueva dirigencia

A través de las redes sociales, la nueva dirigencia llegó al corazón del hincha con un mensaje lleno de optimismo para "poner de pie a Colón"

5 de diciembre 2025
Poner a Colón de pie es una obligación, el mensaje de la nueva dirigencia

Con José Alonso ya en funciones como presidente, Colón inició formalmente una etapa que promete ser intensa y cargada de decisiones clave. El primer gesto hacia el hincha llegó rápido: un mensaje directo, emotivo y contundente en redes sociales, donde la nueva dirigencia dejó en claro cuál será su hoja de ruta.

“Nuestro deber es uno solo. Porque poner a Colón de pie ya no es una orden, es una obligación ”, reza la arenga difundida en los canales oficiales, buscando conectar con un socio que viene de atravesar meses convulsionados y que mira este cambio de mando con expectativa y urgencia.

El flamante gobierno sabalero tiene por delante días movidos. En lo inmediato, la prioridad será atender las demandas institucionales acumuladas y ordenar áreas sensibles que requieren respuesta rápida. En paralelo, ya comenzó la planificación deportiva, con el armado del plantel como foco central para encarar la próxima temporada con otra energía y una identidad renovada.

La dirigencia sabe que el margen de error es mínimo y que la reconstrucción debe comenzar de manera inmediata. Por eso, el mensaje no solo busca transmitir convicción hacia adentro, sino también invitar al socio a sentirse parte del proceso que se pone en marcha. Un nuevo ciclo comenzó en Colón y la expectativa ahora pasa por transformar la arenga en hechos concretos.

El mensaje de Colón en este nuevo proceso

