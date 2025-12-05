Uno Santa Fe | Colapinto

Colapinto anduvo bien y quedó décimo en la práctica libre para el GP de Abu Dhabi

El británico Lando Norris (McLaren) finalizó primero en la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dhabi de F1. Franco Colapinto (Alpine) quedó décimo

5 de diciembre 2025 · 08:05hs
Colapinto anduvo bien y quedó décimo en la práctica libre para el GP de Abu Dhabi

El piloto británico Lando Norris (McLaren) finalizó en el primer puesto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dhabi, correspondiente a la vigésimo cuarta y última fecha del campeonato de Fórmula 1 (F1). Franco Colapinto anduvo bien y quedó décimo con el Alpine.

Norris, que este domingo buscará ganar el campeonato de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, registró un tiempo de 1:24,485 y le sacó solo ocho milésimas a su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), otro de los aspirantes al título.

A su vez, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) también terminó muy cerca de la punta y quedó a solo 16 milésimas de Norris.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1996878562805141733&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, el argentino Franco Colapinto tuvo una sólida actuación para finalizar décimo, ya que en su mejor registro de vuelta quedó a solo 370 milésimas de Norris en el Circuito de Yas Marina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1996884228491882924&partner=&hide_thread=false

La práctica libre 1 del GP de Abu Dhabi contó con la presencia de varios pilotos de reserva. Entre ellos estuvo el mexicano Patricio O´Ward, quien reemplazó en McLaren al australiano Oscar Piastri. Este último, que también tiene chances de ser campeón este fin de semana, tendrá que dar muchas vueltas en las prácticas libres 2 y 3 para ponerse a tono de cara a la clasificación de este sábado. La actividad en el GP de Abu Dabi continuará a las 10, con la práctica libre 2.

Así terminó la FP1 del GP de Abu Dhabi

1- Lando Norris (McLaren)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Nico Hulkenberg (Sauber)

6- George Russell (Mercedes)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Oliver Bearman (Haas)

9- Carlos Sainz Jr. (Williams)

10- Franco Colapinto (Alpine)

11- Ryo Hirakawa (Haas)

12- Isak Hadjar (Racing Bulls)

13- Paul Aron (Alpine)

14- Patricio O´Ward (McLaren)

15- Arvid Lindblad (Red Bull)

16- Arthur Leclerc (Ferrari)

17- Ayumu Iwasa (Racing Bulls)

18- Luke Browning (Williams)

19- Jak Crawford (Aston Martin)

20- Cian Shields (Aston Martin)

Colapinto Abu Dhabi F1
