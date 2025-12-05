Colapinto anduvo bien y quedó décimo en la práctica libre para el GP de Abu Dhabi

El piloto británico Lando Norris (McLaren) finalizó en el primer puesto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dhabi , correspondiente a la vigésimo cuarta y última fecha del campeonato de Fórmula 1 ( F1 ). Franco Colapinto anduvo bien y quedó décimo con el Alpine.

Norris, que este domingo buscará ganar el campeonato de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, registró un tiempo de 1:24,485 y le sacó solo ocho milésimas a su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), otro de los aspirantes al título.

A su vez, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) también terminó muy cerca de la punta y quedó a solo 16 milésimas de Norris.

¡Arrancó movido el día para Franco! A Colapinto se le fue por porco el auto y tuvo que maniobrar en una de las curvas en el inicio de la FP1.





Por otra parte, el argentino Franco Colapinto tuvo una sólida actuación para finalizar décimo, ya que en su mejor registro de vuelta quedó a solo 370 milésimas de Norris en el Circuito de Yas Marina.

Otra gran vuelta de Franco Colapinto, que escala el puesto 6 y se acerca al tiempo de Verstappen.





La práctica libre 1 del GP de Abu Dhabi contó con la presencia de varios pilotos de reserva. Entre ellos estuvo el mexicano Patricio O´Ward, quien reemplazó en McLaren al australiano Oscar Piastri. Este último, que también tiene chances de ser campeón este fin de semana, tendrá que dar muchas vueltas en las prácticas libres 2 y 3 para ponerse a tono de cara a la clasificación de este sábado. La actividad en el GP de Abu Dabi continuará a las 10, con la práctica libre 2.

Así terminó la FP1 del GP de Abu Dhabi

1- Lando Norris (McLaren)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Nico Hulkenberg (Sauber)

6- George Russell (Mercedes)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Oliver Bearman (Haas)

9- Carlos Sainz Jr. (Williams)

10- Franco Colapinto (Alpine)

11- Ryo Hirakawa (Haas)

12- Isak Hadjar (Racing Bulls)

13- Paul Aron (Alpine)

14- Patricio O´Ward (McLaren)

15- Arvid Lindblad (Red Bull)

16- Arthur Leclerc (Ferrari)

17- Ayumu Iwasa (Racing Bulls)

18- Luke Browning (Williams)

19- Jak Crawford (Aston Martin)

20- Cian Shields (Aston Martin)