Nuevas reglas para aplicaciones de viajes en la ciudad: qué exige la ordenanza

La Municipalidad trasladó el eje regulatorio desde las plataformas electrónicas hacia los vehículos y conductores que efectivamente brindan el servicio.

Este jueves, el Concejo Municipal aprobó la modificación de la Ordenanza Nº 12.991. De esta forma, la Municipalidad de Santa Fe logró cambiar el enfoque en el modelo regulatorio de las aplicaciones de viajes y trasladó el eje de la habilitación desde las plataformas electrónicas hacia los conductores y vehículos que efectivamente operan en la ciudad.

Los titulares o autorizados de vehículos que deseen operar mediante aplicaciones deberán inscribirse en el registro creado por la autoridad de aplicación.

Asimismo, se estableció que los conductores solo podrán brindar el servicio cuando la solicitud del viaje haya sido aceptada o procesada a través de la plataforma, quedando prohibida la toma de pasajeros en la vía pública en modalidad de oferta directa.

Nuevos requisitos que deben cumplir los vehículos

La ordenanza fijó condiciones mínimas para los automóviles que operen mediante aplicaciones:

Antigüedad máxima de 9 años, o 12 años para vehículos híbridos o eléctricos.

Carnet de Conducir profesional D1 emitido por la Municipalidad de Santa Fe.

Libre Multa Personal.

Vehículos de cuatro puertas, con capacidad mínima de tres pasajeros.

Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

Vehículo radicado en la ciudad de Santa Fe y con patente al día.

Seguro obligatorio con cobertura para terceros transportados hasta el límite legal vigente.

De esta manera, quedó prohibido el transporte comercial, habitual y oneroso de personas mediante motovehículos, independientemente de la forma de concertación del viaje.

Régimen de infracciones

Además, se modificó en la Ordenanza Nº 7.882 el artículo que prevé la actualización de multas de 2000 a 9000 UF para quienes realicen transporte de personas mediante plataformas sin estar registrados conforme a la normativa vigente.

