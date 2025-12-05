Uno Santa Fe | Santa Fe | reglas

Nuevas reglas para aplicaciones de viajes en la ciudad: qué exige la ordenanza

La Municipalidad trasladó el eje regulatorio desde las plataformas electrónicas hacia los vehículos y conductores que efectivamente brindan el servicio.

5 de diciembre 2025 · 07:52hs
Nuevas reglas para aplicaciones de viajes en la ciudad: qué exige la ordenanza

Este jueves, el Concejo Municipal aprobó la modificación de la Ordenanza Nº 12.991. De esta forma, la Municipalidad de Santa Fe logró cambiar el enfoque en el modelo regulatorio de las aplicaciones de viajes y trasladó el eje de la habilitación desde las plataformas electrónicas hacia los conductores y vehículos que efectivamente operan en la ciudad.

Registro obligatorio de conductores y vehículos

Los titulares o autorizados de vehículos que deseen operar mediante aplicaciones deberán inscribirse en el registro creado por la autoridad de aplicación.

Asimismo, se estableció que los conductores solo podrán brindar el servicio cuando la solicitud del viaje haya sido aceptada o procesada a través de la plataforma, quedando prohibida la toma de pasajeros en la vía pública en modalidad de oferta directa.

Nuevos requisitos que deben cumplir los vehículos

La ordenanza fijó condiciones mínimas para los automóviles que operen mediante aplicaciones:

  • Antigüedad máxima de 9 años, o 12 años para vehículos híbridos o eléctricos.
  • Carnet de Conducir profesional D1 emitido por la Municipalidad de Santa Fe.
  • Libre Multa Personal.
  • Vehículos de cuatro puertas, con capacidad mínima de tres pasajeros.
  • Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.
  • Vehículo radicado en la ciudad de Santa Fe y con patente al día.
  • Seguro obligatorio con cobertura para terceros transportados hasta el límite legal vigente.

De esta manera, quedó prohibido el transporte comercial, habitual y oneroso de personas mediante motovehículos, independientemente de la forma de concertación del viaje.

Régimen de infracciones

Además, se modificó en la Ordenanza Nº 7.882 el artículo que prevé la actualización de multas de 2000 a 9000 UF para quienes realicen transporte de personas mediante plataformas sin estar registrados conforme a la normativa vigente.

• LEER MÁS: Qué cambia para choferes y autos en la nueva regulación de aplicaciones de viajes en Santa Fe

reglas viaje app Municipalidad de Santa Fe
Noticias relacionadas
Cómo funcionarán los servicios municipales este lunes 8 de diciembre, feriado nacional.

Servicios municipales previstos para este lunes 8 de diciembre

Altas temperaturas en la ciudad de Santa Fe 

Otra jornada de calor para este viernes en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Cifras que alertan por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años en Santa Fe recibió refuerzos o segundas dosis

Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Lo último

Los Pumas 7´s afrontará un desafío gran en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7´s afrontará un desafío gran en Ciudad del Cabo

Los Zapallos: un incendio destruyó un galpón sobre la ruta provincial 1

Los Zapallos: un incendio destruyó un galpón sobre la ruta provincial 1

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Último Momento
Los Pumas 7´s afrontará un desafío gran en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7´s afrontará un desafío gran en Ciudad del Cabo

Los Zapallos: un incendio destruyó un galpón sobre la ruta provincial 1

Los Zapallos: un incendio destruyó un galpón sobre la ruta provincial 1

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Ovación
Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"