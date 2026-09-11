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Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad

La dirigencia de Colón se reunió con el plantel tras el entrenamiento y para analizar complejo presente que atraviesa el equipo.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 09:39hs
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Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad

La dirigencia de Colón mantuvo una reunión con el plantel profesional luego del entrenamiento de este jueves, en la previa del viaje a Mendoza. José Alonso, acompañado por integrantes de la Comisión Directiva, con los jugadores sobre el difícil momento deportivo, las numerosas lesiones y la importancia de afrontar unidos el próximo compromiso como visitante.

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José Alonso habló con el plantel

Luego de la práctica, José Alonso y miembros de la Comisión Directiva mantuvieron un encuentro con el cuerpo técnico y todos los futbolistas. La intención fue acompañar al grupo en un momento complejo y transmitir tranquilidad de cara a lo que viene.

La dirigencia también tomó contacto directo con los protagonistas para conocer sus sensaciones y reforzar la necesidad de mantenerse unidos. A pesar del contexto adverso, tanto el cuerpo técnico como los jugadores manifestaron su intención de viajar a Mendoza para afrontar el próximo partido.

Colón, golpeado por las lesiones

El Sabalero atraviesa una situación complicada, no solamente por los resultados, sino también por la gran cantidad de futbolistas que no están disponibles. A las bajas de Castet, Matías Muñoz, Ignacio Lago y Barrios se sumaron Tomás Paredes y Risso Patrón, lo que reduce considerablemente las alternativas para el próximo encuentro.

En este escenario, Colón buscará sobreponerse a las dificultades y afrontar el compromiso en Mendoza con el plantel disponible. La dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores intentan dejar atrás el mal momento y recuperar protagonismo en la recta decisiva del campeonato.

Colón jugadores dirigencia entrenamiento
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