Colón afronta ocho finales y necesita cambiar el chip para ir por el objetivo del ascenso

Colón entra en el tramo decisivo del torneo con poco margen para fallar y la obligación de transformar la ilusión en resultados.

Colón ingresa en el tramo más importante de la temporada con ocho encuentros por delante y una certeza que ya no admite discusión: llegó el momento de responder dentro de la cancha. La camiseta, la historia y la necesidad de volver a Primera elevan la exigencia, mientras el equipo deberá asimilar rápidamente el cambio de entrenador y encontrar estabilidad para afrontar lo que viene.

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Ocho partidos para demostrar de qué está hecho Colón

A esta altura del campeonato, ya no alcanza con mostrar pasajes interesantes, competir durante algunos minutos o dejar la sensación de que el equipo podría haber conseguido algo más. Colón necesita ganar y sumar, porque el objetivo por el que comenzó la temporada se definirá en este tramo.

El Sabalero tiene por delante ocho compromisos que deberán ser afrontados como verdaderas finales. Cada punto tendrá un peso diferente y cada error puede terminar condicionando seriamente sus aspiraciones. Por eso, el margen para las justificaciones empieza a reducirse considerablemente.

La llegada de un nuevo cuerpo técnico también obliga a realizar un cambio rápido. No hay demasiado tiempo para instalar una idea desde cero ni para esperar que los resultados aparezcan después de un largo proceso. El equipo necesita respuestas inmediatas, tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico.

Y allí aparece uno de los grandes desafíos: cambiar el estado de ánimo. Colón deberá recuperar confianza, fortaleza y convencimiento después de una etapa en la que los resultados no acompañaron como se esperaba. El plantel tendrá que entender que el escenario cambió y que cada presentación representa una oportunidad para acercarse al objetivo.

La oportunidad que no llegó y la obligación de responder con lo que hay

Otro aspecto que forma parte del análisis es la decisión de no utilizar el cupo que quedó disponible tras la salida de Allende para incorporar un refuerzo. La dirigencia y el cuerpo técnico optaron por continuar con las herramientas disponibles, una determinación que ahora adquiere todavía mayor relevancia cuando quedan solamente ocho partidos.

Eso significa que Colón deberá encontrar las soluciones puertas adentro. Los futbolistas que integran el plantel tendrán que asumir mayores responsabilidades y responder en un momento donde la exigencia será máxima.

No se trata de buscar culpables ni de construir excusas alrededor de las decisiones tomadas. Si el equipo pretende pelear por el ascenso, deberá corregir sus errores, recuperar regularidad y convertir las buenas intenciones en puntos.

La ilusión sigue vigente, pero ya no puede sostenerse únicamente con expectativa. Colón necesita acompañarla con carácter, convencimiento y resultados. La historia del club, la dimensión de su gente y la obligación deportiva generan una presión inevitable, pero también pueden convertirse en un impulso.

Quedan ocho fechas. Ocho oportunidades para cambiar la imagen, recuperar terreno y demostrar que este Colón está preparado para jugar bajo presión. El nuevo ciclo empieza con una misión concreta: cambiar el chip, hacerse fuerte y llegar al final con posibilidades reales de conseguir el ascenso.

Un calendario que no permite relajarse

El camino que le queda al Sabalero comenzará como visitante este domingo a las 18 horas frente a Godoy Cruz, por la fecha 29. Luego tendrá una oportunidad en casa ante Los Andes, el domingo 20 de septiembre a las 16.30 horas por la jornada 30, antes de volver a salir de Santa Fe para enfrentar a All Boys en la fecha 31, el 26 de septiembre a las 16 horas.

La fecha 32 marcará nuevamente un compromiso en condición de local frente a Estudiantes de Caseros. Después llegará otro viaje, esta vez para medirse con Mitre en la jornada 33, mientras que en la fecha 34 Colón volverá a jugar ante su gente frente a Almirante Brown.

El tramo final tendrá dos compromisos más: Ciudad de Bolívar como visitante por la fecha 35 y Defensores de Belgrano en Santa Fe por la última jornada.

El fixture presenta un equilibrio particular: cuatro partidos fuera de casa y cuatro en condición de local. No habrá margen para mirar demasiado lejos. La necesidad será afrontar cada encuentro como una final y sostener una regularidad que permita llegar a las últimas fechas con posibilidades concretas.