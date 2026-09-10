Uno Santa Fe | Colón | Colón

El rompecabezas que arma Delfino en Colón para buscar una reacción ante Godoy Cruz

El DT de Colón probó distintas alternativas para visitar a Godoy Cruz, con un Castet casi afuera por lesión. Hubo pruebas en defensa, el medio y el ataque

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 14:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El rompecabezas que arma Delfino en Colón para buscar una reacción ante Godoy Cruz

Prensa Colón

Colón transita una semana en la que cada decisión pesa. El domingo tendrá una parada determinante frente a Godoy Cruz, en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional, e Iván Delfino todavía trabaja para terminar de definir la formación.

• LEER MÁS: La gran prueba de Colón: golpeado, con bajas y obligado a levantarse ante Godoy Cruz

En el entrenamiento de este jueves, el entrenador volvió a mover piezas y ensayó diferentes alternativas. El principal contratiempo apareció en el lateral izquierdo: Facundo Castet sufrió una lesión y se perdería el encuentro ante el Tomba. Sebastián Olmedo fue quien ocupó su lugar.

• LEER MÁS: El gran déficit que Colón arrastraba con Medrán y que Delfino no logra solucionar

También estuvo Conrado Ibarra, no así Gabriel Risso Patrón, que todavía viene poniéndose a punto. Mientras Delfino comenzó a probar diferentes combinaciones en la mitad de la cancha. Una de ellas tuvo a Ignacio Antonio junto a Federico Lértora, quien llega con lo justo desde lo físico. Otra posibilidad que evaluó el técnico fue la inclusión de Agustín Toledo para conformar un mediocampo con tres volantes centrales.

Sarmiento y Antonio tienen chances de ser titules en Col&oacute;n contra Godoy Cruz.

Sarmiento y Antonio tienen chances de ser titules en Colón contra Godoy Cruz.

Por las bandas también hubo movimiento, con Franco García ocupando el lugar de Ignacio Lago y Darío Sarmiento detrás el punta. Arriba Alan Bonansea comenz, pero posteriormente Leandro Gárate tuvo su oportunidad. Delfino analiza alternativas mientras busca la fórmula que le permita a Colón recuperar funcionamiento y, fundamentalmente, sumar en Mendoza.

• LEER MÁS: Los tiempos de FIFA no van de la mano con la urgencia de Colón en el caso Neris

Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio y Franco García; Darío Sarmiento; y Alan Bonansea. Vale recordar que el plantel viaja en colectivo a Mendoza este viernes por la noche.

Colón Godoy Cruz Iván Delfino
Noticias relacionadas
colon quiere levantarse rapido y tendra una prueba exigente ante godoy cruz

Colón quiere levantarse rápido y tendrá una prueba exigente ante Godoy Cruz

colon ya tiene arbitro confirmado para un duelo clave ante godoy cruz en la primera nacional

Colón ya tiene árbitro confirmado para un duelo clave ante Godoy Cruz en la Primera Nacional

de las inferiores de colon al festejo en union: misael aguirre y una revancha con sabor a gol

De las inferiores de Colón al festejo en Unión: Misael Aguirre y una revancha con sabor a gol

la reserva de colon cayo ante belgrano, sufrio tres goles y sumo su segunda derrota consecutiva

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

Lo último

Según el Indec, la inflación de agosto fue del 1,7% y marcó su nivel más bajo en 14 meses

Según el Indec, la inflación de agosto fue del 1,7% y marcó su nivel más bajo en 14 meses

Colón afronta ocho finales y necesita cambiar el chip para ir por el objetivo del ascenso

Colón afronta ocho finales y necesita cambiar el chip para ir por el objetivo del ascenso

Carlo Ancelotti le respondió a Thiago Silva: El jugador de 34 años no tiene futuro

Carlo Ancelotti le respondió a Thiago Silva: "El jugador de 34 años no tiene futuro"

Último Momento
Según el Indec, la inflación de agosto fue del 1,7% y marcó su nivel más bajo en 14 meses

Según el Indec, la inflación de agosto fue del 1,7% y marcó su nivel más bajo en 14 meses

Colón afronta ocho finales y necesita cambiar el chip para ir por el objetivo del ascenso

Colón afronta ocho finales y necesita cambiar el chip para ir por el objetivo del ascenso

Carlo Ancelotti le respondió a Thiago Silva: El jugador de 34 años no tiene futuro

Carlo Ancelotti le respondió a Thiago Silva: "El jugador de 34 años no tiene futuro"

Walter Samuel dejará la Selección Argentina tras ocho años y comenzará su carrera como entrenador

Walter Samuel dejará la Selección Argentina tras ocho años y comenzará su carrera como entrenador

Emergencia hídrica: el Concejo autorizó al Municipio a acelerar contrataciones para atender posibles contingencias

Emergencia hídrica: el Concejo autorizó al Municipio a acelerar contrataciones para atender posibles contingencias

Ovación
Walter Samuel dejará la Selección Argentina tras ocho años y comenzará su carrera como entrenador

Walter Samuel dejará la Selección Argentina tras ocho años y comenzará su carrera como entrenador

Implacable: Unión, en el Top 3 de los más efectivos del Clausura

Implacable: Unión, en el Top 3 de los más efectivos del Clausura

Moccia y Mujica realizaron una nueva visita por la Villa Suramericana de Rosario

Moccia y Mujica realizaron una nueva visita por la Villa Suramericana de Rosario

El rafaelino Tomás Mondino, el crédito local en los Juegos Suramericanos

El rafaelino Tomás Mondino, el crédito local en los Juegos Suramericanos

Colapinto se prepara para el GP de España y pone el foco en la dificultad del nuevo circuito de Madrid

Colapinto se prepara para el GP de España y pone el foco en la dificultad del nuevo circuito de Madrid

Policiales
Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe