El rompecabezas que arma Delfino en Colón para buscar una reacción ante Godoy Cruz

El DT de Colón probó distintas alternativas para visitar a Godoy Cruz, con un Castet casi afuera por lesión. Hubo pruebas en defensa, el medio y el ataque

Colón transita una semana en la que cada decisión pesa. El domingo tendrá una parada determinante frente a Godoy Cruz , en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional, e Iván Delfino todavía trabaja para terminar de definir la formación.

En el entrenamiento de este jueves, el entrenador volvió a mover piezas y ensayó diferentes alternativas. El principal contratiempo apareció en el lateral izquierdo: Facundo Castet sufrió una lesión y se perdería el encuentro ante el Tomba. Sebastián Olmedo fue quien ocupó su lugar.

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También estuvo Conrado Ibarra, no así Gabriel Risso Patrón, que todavía viene poniéndose a punto. Mientras Delfino comenzó a probar diferentes combinaciones en la mitad de la cancha. Una de ellas tuvo a Ignacio Antonio junto a Federico Lértora, quien llega con lo justo desde lo físico. Otra posibilidad que evaluó el técnico fue la inclusión de Agustín Toledo para conformar un mediocampo con tres volantes centrales.

Sarmiento y Antonio tienen chances de ser titules en Colón contra Godoy Cruz. UNO Santa Fe | José Busiemi

Por las bandas también hubo movimiento, con Franco García ocupando el lugar de Ignacio Lago y Darío Sarmiento detrás el punta. Arriba Alan Bonansea comenz, pero posteriormente Leandro Gárate tuvo su oportunidad. Delfino analiza alternativas mientras busca la fórmula que le permita a Colón recuperar funcionamiento y, fundamentalmente, sumar en Mendoza.

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Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio y Franco García; Darío Sarmiento; y Alan Bonansea. Vale recordar que el plantel viaja en colectivo a Mendoza este viernes por la noche.