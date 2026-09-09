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Los tiempos de FIFA no van de la mano con la urgencia de Colón en el caso Neris

La dirigencia de Colón aguarda una resolución favorable por el juicio contra José Neris, pero los tiempos de la FIFA son muy diferentes

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2026 · 16:14hs
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Los tiempos de FIFA no van de la mano con la urgencia de Colón en el caso Neris

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En Colón hay una cuenta pendiente que todavía no encuentra fecha de vencimiento. La dirigencia espera una resolución de FIFA por el conflicto con José Neris, pero las semanas pasan, los meses también y el fallo que podría significar un importante ingreso para las arcas del club sigue sin aparecer.

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La cuestión tiene además un componente económico que explica buena parte de la expectativa. Colón reclama 1.200.000 dólares por la rescisión “unilateral e injustificada” de su contrato. El Sabalero era propietario del 65% de los derechos económicos del futbolista, por lo que entiende que le corresponde una compensación por la salida.

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Mientras tanto, la carrera de Neris continuó por otro camino, ya que dejó Emelec de Ecuador, donde no rindió, y buscó un nuevo comienzo en Defensor Sporting de Uruguay, intentando recuperar protagonismo y relanzar su trayectoria.

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Colón espera el fallo de la FIFA sobre Neris

Del otro lado está Colón, que hizo su parte en el expediente y expuso sus argumentos ante FIFA, convencido de que existen elementos suficientes para obtener un fallo favorable. El problema es que la necesidad de Colón corre a una velocidad completamente distinta. Ese dinero es esperado con enorme interés en medio de una situación económica compleja. Pero ojo, porque el jugador también podría apelar, en caso de que el fallo sea negativo, y estirar todo aún más.

Mientras Col&oacute;n sigue con el juicio, Neris ya debut&oacute; en Defensor Sporting.

Mientras Colón sigue con el juicio, Neris ya debutó en Defensor Sporting.

Desde Colón existieron contactos en Conmebol con la intención de encontrar algún canal que permitiera agilizar el tema . Sin embargo, hasta el momento no hubo avances. La dirigencia mantiene la confianza en que el resultado será favorable. No obstante, esa seguridad no elimina la principal preocupación: el tiempo. Porque mientras FIFA analiza el caso y sigue sus propios procedimientos, en Colón las urgencias son inmediatas. Cada semana que pasa sin una definición mantiene congelada la posibilidad de contar con un ingreso que podría resultar muy importante para el presente institucional.

Colón José Neris FIFA
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