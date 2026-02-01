Colón suma caras nuevas pero sigue activo en el mercado

Con Rasmussen y Toledo cerrados, Colón llegará a 16 refuerzos. Sin embargo, Medrán y Colotto buscan ahora un volante creativo para completar el plantel.

Cuando parecía que el mercado de pases de Colón bajaba la persiana, una nueva necesidad futbolística volvió a mover el tablero. El club ya tiene aseguradas las incorporaciones del defensor zurdo Federico Rasmussen y del volante central Agustín Toledo, pero la dirigencia no se retirará de la escena: ahora apunta a conseguir un volante de creación.

Ambos refuerzos firmarán sus contratos a comienzos de la semana. Rasmussen llegará a préstamo desde Godoy Cruz por una temporada, mientras que Toledo se sumará desde Temperley bajo la misma modalidad. Con ellos, el plantel que conduce Ezequiel Medrán alcanzará los 16 refuerzos, un número que refleja la profunda renovación encarada para este año.

Refuerzos que apuntalan la estructura en Colón

La llegada de Rasmussen cubre una de las prioridades defensivas: un zaguero zurdo que aporte salida clara y experiencia. En tanto, Toledo aparece como una alternativa para equilibrar el mediocampo, con despliegue y capacidad de recuperación.

Ezequiel Medrán El DT Ezequiel Medrán pretende que se sume un volante ofensivo o de enganche para completar el plantel de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

En principio, todo indicaba que con estas dos incorporaciones el armado del plantel estaba completo. Sin embargo, el análisis posterior a los amistosos cambió el panorama.

El puesto que desvela al cuerpo técnico

Tanto Medrán como el director deportivo Diego Colotto sacaron conclusiones claras tras la gira por Uruguay y, especialmente, luego del empate ante Patronato en el predio 4 de Junio. El equipo mostró orden y variantes, pero dejó en evidencia la falta de un futbolista capaz de asumir la conducción, generar juego entre líneas y aportar claridad en los últimos metros.

LEER MÁS: Orgullo sabalero: cuatro juveniles de Colón citados a la Sub 20

Por eso, en silencio, Colón seguirá atento a las oportunidades que puedan surgir en el tramo final del libro de pases. La búsqueda es concreta: un enganche o volante ofensivo que marque diferencias. Claro que todo dependerá de que aparezca una opción acorde a las posibilidades económicas del club.

Mercado abierto y expectativa

Con la base prácticamente definida y una fuerte renovación ya consumada, el Sabalero no se retira del mercado. No habrá movimientos apresurados, pero sí una vigilancia permanente por si aparece ese nombre que complete el rompecabezas.

Porque si algo dejaron claro los amistosos es que Colón tiene estructura… pero todavía le falta el jugador que encienda la luz del ataque.