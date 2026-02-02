Uno Santa Fe | Colón | Colón

Facundo Castro vuelve a sonar en Chicago, pero Colón no lo quiere soltar fácil

Facundo Castro perdió terreno en la consideración de Ezequiel Medrán y en Nueva Chicago lo apuntan como refuerzo. En Colón tienen una decisión tomada.

2 de febrero 2026 · 08:31hs
El nombre de Facundo Castro volvió a tomar fuerza en Nueva Chicago, club donde vivió uno de los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, en Colón el panorama no es tan sencillo: si bien el atacante no es prioridad para Ezequiel Medrán, tampoco hay intención de liberarlo sin una propuesta que resulte realmente beneficiosa para la institución.

De la duda a la continuidad, pero sin lugar asegurado en Colón

A fines de la última temporada existieron fuertes dudas sobre la continuidad de Castro en el plantel sabalero. Incluso se mencionaron charlas para una posible rescisión de contrato, principalmente por el peso de su salario. Finalmente, el delantero fue ratificado por el cuerpo técnico, con el aval del director deportivo y de la dirigencia.

Sin embargo, en el arranque del 2026 no logró meterse en la pelea fuerte por un lugar. En los amistosos quedó por detrás de Alan Bonansea y Lucas Cano, lo que hoy lo ubica como el tercer delantero dentro de la consideración ofensiva del entrenador.

El llamado de un lugar donde fue figura

En Mataderos su nombre seduce. En Nueva Chicago lo consideran el principal apuntado para reforzar el ataque y, según trascendió, se realizarán gestiones para intentar su regreso. Castro dejó un gran recuerdo allí, siendo protagonista en la Primera Nacional.

Facundo Castro llegó a Colón desde Melgar, pero solo anotó un gol, muy lejos del nivel que mostró en Nueva Chicago.

Sus números en el Torito respaldan ese interés:

2024 – Primera Nacional: 35 partidos, 13 goles

2024 – Reducido: 5 partidos, 3 goles

Fue, sin dudas, uno de los puntos más altos del equipo en aquella temporada.

La postura de Colón

En Santa Fe, el mensaje es claro: no hay intención de dejarlo ir gratis ni a préstamo sin cargo. Si Chicago quiere avanzar, deberá presentar una propuesta económica que satisfaga al club, ya sea mediante una cesión onerosa o una transferencia.

Por ahora no llegó ninguna oferta formal, pero el rumor crece día a día en Mataderos. Del lado del jugador, la posibilidad de volver a un club donde fue figura y se sintió cómodo no le resultaría indiferente.

Mientras tanto, Castro sigue entrenando en Colón, aunque su lugar en la rotación parece cada vez más relegado. El mercado recién empieza a moverse y su futuro podría convertirse en una de las novelas del verano sabalero.

