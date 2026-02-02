Colón tiene a su zaguero zurdo: Rasmussen llegó para firmar su contrato

Federico Rasmussen llegó a Santa Fe para convertirse en refuerzo de Colón, donde volverá a encontrarse con Pier Barrios, con quien jugó en Godoy Cruz.

Colón empieza a cerrar piezas importantes en su armado para la temporada y una de las prioridades del cuerpo técnico está a punto de concretarse. Federico Rasmussen ya se encuentra en Santa Fe y este lunes se someterá a la revisación médica, paso previo a firmar su contrato y transformarse oficialmente en el 15° refuerzo sabalero.

El defensor zurdo llega para cubrir un puesto que Ezequiel Medrán pidió reforzar de manera urgente: el sector izquierdo de la zaga central. Con su arribo, el entrenador no solo suma el perfil que buscaba, sino también un jugador con experiencia reciente en Primera División y con antecedentes de haber rendido en una dupla que ya conoce bien.

Una sociedad que ya dio resultados

Uno de los puntos que más seduce en el cuerpo técnico es que Rasmussen ya compartió defensa con Pier Barrios, actual capitán rojinegro. Ambos coincidieron en Godoy Cruz, donde conformaron una pareja de centrales sólida y confiable, recordada por su regularidad y firmeza.

Federico Rasmussen Federico Rasmussen le brindará experiencia y jerarquía al fondo de Colón. Gentileza UNO Mendoza

La idea de Medrán es potenciar esa sociedad en Colón, buscando orden defensivo, salida clara desde el fondo y liderazgo, aspectos que considera fundamentales para sostener el proyecto futbolístico que intenta consolidar.

Su último año en Godoy Cruz

Rasmussen integró en 2025 el plantel del Tomba que terminó perdiendo la categoría, aunque a nivel individual tuvo participación frecuente en distintas competencias:

Torneo Apertura 2025: 14 partidos, 2 goles, 1.235 minutos

Torneo Clausura 2025: 9 partidos, 1 gol, 689 minutos

Copa Sudamericana 2025: 3 partidos, 195 minutos

Más allá del desenlace colectivo, fue una alternativa utilizada en varios tramos del año y mostró su capacidad para adaptarse tanto a línea de cuatro como a esquemas con tres centrales.

No llega solo: también esperan a Toledo en Colón

En paralelo, Agustín Toledo también está próximo a sumarse al plantel. El volante central llega desde Temperley, a préstamo sin cargo y con opción de compra, las mismas condiciones acordadas por Rasmussen.

De esta manera, Colón suma presencia en dos zonas sensibles del equipo: la contención en la mitad de la cancha y el perfil zurdo en la defensa, dos pedidos expresos del entrenador. Con Rasmussen a un paso de firmar, el Sabalero sigue dándole forma a un plantel que empieza a mostrar la estructura que pretende Medrán.