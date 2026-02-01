Colón inicia otra semana de trabajo con un Medrán que va definiendo la base titular

Colón retoma las prácticas este lunes, mientras Ezequiel Medrán termina de definir refuerzos, los 11 y los últimos detalles de la preparación

Colón comenzará este lunes una nueva semana de entrenamientos pensando en el debut frente a Deportivo Madryn por la Primera Nacional del 14 de febrero. Luego del domingo libre, el plantel retomará las tareas en el predio 4 de Junio, con la atención puesta en las decisiones finales de Ezequiel Medrán .

¿Medrán ya tiene casi definido los 11 de Colón para el debut?

El cuerpo técnico aguarda por la llegada de las últimas dos caras nuevas: el zaguero Federico Rasmussen y el volante Agustín Toledo, quienes terminarían de completar el armado del plantel. Si bien todavía estaría faltando un enlace, su arribo no aparece como prioritario, ya que el entrenador considera que cuenta con las herramientas necesarias para afrontar el inicio del torneo. Todo dependerá de lo que aparezca en el mercado. Sobre todo, porque en Primera el libro cerró y muchos jugadores que especulaban ya deben definir para no quedarse sin club.

En este contexto, las principales incógnitas pasan por la conformación de los 11 iniciales para el estreno. Una de las dudas más marcadas se da en el extremo izquierdo, teniendo en cuenta que Medrán viene probando a Ignacio Lago como segundo punta, una variante que podría modificar la idea habitual, porque el pibe Conrado Ibarra viene sorprendiendo en las prácticas.

Ezequiel Medrán

Además, resta definir si habrá lugar para un último amistoso antes del debut oficial o si el DT dará por concluida la etapa de pruebas. Mientras tanto, Colón sigue afinando detalles, con el objetivo claro de llegar de la mejor manera al inicio de una temporada que genera expectativas en el mundo rojinegro.