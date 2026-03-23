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Desvío Arijón fue escenario de un gran festival de boxeo amateur

Organizado por Luciano Flores, se concretó en el polideportivo de Desvío Arijón una velada con 10 combates amateurs que contó la supervisión de la Asociación de Box de Santa Fe

Ovación

Por Ovación

23 de marzo 2026 · 11:04hs
El púgil de Colón de Santa Fe

El púgil de Colón de Santa Fe, Cristian Benítez consiguió un gran triunfo en Desvío Arijón.

Con notable éxito y una muy buena organización se desarrolló un atractivo festival de boxeo amateur en el polideportivo de Desvío Arijón, el cual contó con diez combates amateurs que fueron organizados por Luciano Flores del Pequeño Demonio Boxing Club. El evento contó con el apoyo de la comuna de Desvío Arijón y del senador provincial por el departamento San Jerónimo, Leonardo Andrés Diana, y con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

Gran jornada de boxeo en Desvío Arijón

La velada que tuvo varios representantes de gimnasios de la ciudad de Santa Fe, contó con la fiscalización de José Baissetto; mientras que los árbitros fueron Ricardo Centurión y Ariel Morua. Actuaron como jueces Darío Gómez, Emanuel Baissetto, Torcuato Arzeno y Lisandro Maglier; la cronometrista fue Beatriz Perassi, el doctor Sergio Ramseyer fue el médico, y la comisaría 15 de la policía del departamento San Jerónimo brindó la seguridad.

En cuanto a los resultados, Nicolás Rodríguez del Club Atlético Colón, entrenado por Carlos Lemos, se impuso por puntos en un combate pautado a tres rounds a Uriel González del Pequeño Demonio, y otro representante de la entidad sabalera, Cristian Benítez derrotó por puntos a Gonzalo Oreggioni de Pequeño Demonio. Además, se registró la derrota de Leonardo Escobar de Colón de Santa Fe por puntos ante Dilan Lescano del Santillán Box.

Por su parte, Eitan Acevedo del gimnasio Zurdo Herrera de San Justo le ganó por RSC en el segundo round a Benjamín Malisani del Coronda Box, y Lautaro Dominguez de la escuela de boxeo Santillán de Villa Constitución le ganó por puntos a Gerardo Ruiz del Coronda Box. Además, Ezequiel el Tímido Hernández del Coronda Boxing Club derrotó por la vía rápida en el segundo asalto a Agustín Presidente del Pequeño Demonio de Desvío Arijón.

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Nicol&aacute;s Rodr&iacute;guez, boxeador entrenado por Carlos Lemos en Col&oacute;n, gan&oacute; por puntos.

Nicolás Rodríguez, boxeador entrenado por Carlos Lemos en Colón, ganó por puntos.

En cuanto a Ángel Flores del gimnasio local Pequeño Demonio, derrotó por puntos a Agustín Segovia de Los Ángeles Blancos de la ciudad de Rafaela, Ricardo Murigoitti del King Box, en un muy disputado combate, el cual fue muy parejo e intenso, doblegó por puntos a Leandro Alviso del Pequeño Demonio y en el único pleito femenino de la velada, Santina Acosta del Santillán Box de Villa Constitución derrotó por puntos a Analía Bordón de Pequeño Demonio.

Colón prepara una velada para el mes próximo

Tras el éxito de lo que fue el festival realizado en febrero pasado en el que Ayrton Segovia derrotó al rosarino Coronel por KOT en el sexto asalto, Carlos Lemos prepara otro interesante programa de peleas, con una profesional y algunas amateurs, en el gimnasio Roque Otrino, para el mes de abril próximo.

Concretamente, la cita está prevista para el sábado 25 de abril en el estadio cubierto colonista ubicado en el barrio Centenario, con una pelea profesional que tendrá como protagonista al Zurdo Diego Borda como fondo, a seis rounds y en categoría peso ligero. En los próximos días se dará a conocer el rival del púgil que lleva 10 combates como profesional de los cuales logró imponerse en 8 y en 6 por la vía rápida. A ello hay que sumarle una atractiva cartelera, acorde a como tiene acostumbrado Carlos Lemos, responsable del gimnasio del Club Atlético Colón.

Desvío Arijón boxeo amateur
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