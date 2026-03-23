Lo detuvieron por vestir un chaleco de la AIC, la agencia policial que ya no existe

C. G. A., de 35 años, no pudo explicar ante efectivos del Comando Radioeléctrico cómo obtuvo la prenda identificatoria de la ex Agencia de Investigación Criminal

Efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban el barrio Brigadier López , en el noroeste de la ciudad de Santa Fe , detuvieron a un hombre que vestía un chaleco azul con las siglas AIC — Agencia de Investigación Criminal — en letras amarillas mayúsculas, indumentaria que en la memoria colectiva sigue siendo identificada como vestimenta policial .

El procedimiento se enmarca en el artículo 79 del Código de Convivencia de la provincia de Santa Fe , que reprime con multa "a quien fingiere ser funcionario público y causare molestias", siempre que el hecho no constituya delito.

Los oficiales comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. La fiscalía ordenó mantener al hombre privado de su libertad, proceder a su identificación y resolver su situación procesal en el transcurso de las próximas 48 horas. El chaleco fue secuestrado.

AIC 2

Las siglas que la gente todavía recuerda

La denominación AIC tuvo vigencia entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, durante la gestión peronista del gobernador Omar Perotti. Fue el entonces ministro de Seguridad Marcelo Saín quien, en ese período, reemplazó con esa sigla el nombre de Policía de Investigaciones (PDI), fuerza creada el 14 de enero de 2014 en el marco de la reforma del sistema procesal penal provincial.

Esa reforma, puesta en marcha el 10 de febrero de 2014, dio origen al esquema que rige hasta hoy: el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cargo de la investigación criminal, y el Sistema Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), que desde la nueva Constitución provincial es un órgano extrapoder —autónomo e independiente tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, con autarquía funcional, administrativa y financiera.

Al concluir el gobierno de Perotti, la denominación AIC dejó de tener vigencia oficial. Sin embargo, como quedó en evidencia esta tarde en Brigadier López, su nombre aún circula —y aparentemente también su ropa.